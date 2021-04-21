美國稱霸世界逾百年，確有其無可匹敵的優越性，除了經濟、科技與軍事等有形實力之外，美國懷抱的價值、運行的制度、創造的文化、聚攏的人才都有過人之處。美國人對於自家的珍寶和達成的成就多志得意滿，因而滿懷美國「例外主義」的驕矜。雖然美國霸權衰退，內政不修，但宛如沒落中的貴族，猶抱持著濃濃的高人一等優越感，尤以保守派人士為然。

美國例外主義（American Exceptionalism）又稱美國例外論，若求信達，應稱之為美國卓異主義。基於這套理論或意識形態，美利堅合眾國獨特無二，絕非泛泛之國所可比擬，其獨特性簡直前無古國後無來國。至於構成美國例外的資產，則自由人權、個人主義、法律之前人人平等、自由資本主義等等崇高理念，以及據以建立的各種制度；蓋皆舉世無雙，人民受益於這些內在價值而幸福與富裕，國家也特別強盛而穩定，故能領導群倫，捍衛自由價值，受萬國欽敬。

拜登誓言「重建美國的信用與道德權威」，積極聯合志趣相投與利害相近國家組成聯合陣線，共同對抗中國，他的主要精神資產正是美國例外主義。然而，美國的政治與社會危機以及在國際上的霸道行徑早已危機四伏，引以為傲的民主制度，從美國到全球都亂象叢生。美國例外主義的說服力嚴重減弱，拜登說「我們將共同合作」，證明民主國家在21世紀仍能競爭及獲勝」，恐怕是吹哨壯膽。

美國例外主義滋生於獨立革命時期，其倡議者宣稱美國並非歐洲之延伸，而是一個新天地，是一個潛力無限、機會無窮的國家。這樣的情懷引領革命者懷想美國例外主義，初始核心內涵是主權在民，而後基於美國發展突飛猛進，精神文明傲然於世，而形成「昭昭天命」的自負感。

進入冷戰時期，美國例外主義發揚光大，咸認自由世界以美式價值理念與生活方式為張本，與共產主義暴政進行文明與野蠻之爭。在這過程中，美國在境外廣為推行這些理念，甚至強加於人，為此而不惜干涉內政，鼓動顏色革命，甚至幕後支持政變。

美國例外主義在良善價值的實踐與推廣上有其不可抹煞的貢獻，但由於理想主義與自私自利一貫併同存在，美國拓展價值理念的主要驅動力不脫經濟與軍事上的自私自利目的，以意識形態為塑造世界霸權秩序的工具理性。

美國例外主義的流弊在於孤芳自賞，因而自高自大，甚至霸氣凌人，或者耽於自滿而故步自封，無法以謙卑態度欣賞與學習其他價值體系的優點。更大的危害則是企圖按照自己的樣態改造別人，將自己的價值、理念與體制以蠻力加諸於人，侵犯他者的自主意志與獨特發展路數。

美國例外主義過去百年對於世界的進步與文明的發展卓有貢獻，但造成的弊害不少，特別是以單邊主義思維打造的霸權性國際秩序，嚴重扼殺多邊主義世界秩序的形成，阻滯後進國家生存發展與貢獻世界的機會。現在美國霸權衰退，多元價值在世上蔚然成長，該是平視世界並揚棄例外主義的時候了。