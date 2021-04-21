林毅夫離開台灣宜蘭的故鄉距今已42年了，清明節剛過，上尉連長叛逃的北大教授林毅夫，何時能返回故鄉祭祖掃墓呢？筆者於多年前曾為文探討，被一些退伍軍人強烈地批判，在所難免。筆者與林毅夫毫無關係，未曾謀面，撰寫此文，只為了陳述一種理念。

過去台灣戒嚴時期，黨外異議分子衝撞「黑名單」，強行闖關返台，冒著被關之風險，所爭的是返鄉的權利。列入「黑名單」的異議分子，20多年無法回台，包含父母親奔喪，所以在海外台灣人的聚會中，《黃昏的故鄉》一直是最常被吟唱的歌曲。畢竟，返鄉是聯合國所揭櫫的人類基本的權利，然而目前「黑名單」當中，只剩下林毅夫一人了！

金門在民國68年仍屬外島戒嚴地區，兩岸處在敵我對峙，林毅夫敵前棄職叛逃，應適用特別法之《戰時軍律》處唯一「死刑」重罪，法定追訴時效為20年。惟其當時因未獲證明投共而認定失蹤，並予辦理撫卹。林毅夫叛逃23年後，超過追訴期，國防部才正式發布通緝令，其法律的正當性與效力明顯有違失。

國防部說林毅夫至今仍然處在逃亡狀態，所以其行為仍未結束，這是所謂的「繼續犯」。依據《刑法》第80條的規定，任何罪名都有其一定追訴權期間，只要超過追訴期限，行為人就可以豁免。國防部把林案解釋成是「繼續犯」，所以追訴期也就無從結束嗎？難道所有的犯罪者都有追訴期，唯獨林毅夫的「敵前逃亡」，沒有追訴期嗎？2014年，監察院通過的調查報告，認為國防部與法務部認定林毅夫投敵為「繼續犯」提出通緝，是侵害人身自由及居住遷徙自由，然而，為何林毅夫至今仍然無法返鄉呢？

根據民國91年監察院糾正案文指出，金門防衛司令部連長林毅夫於民國68年5月16日叛逃。依國防部軍法司於91年5月29日所提意見指出，林毅夫叛逃事件所涉《戰時軍律》及《妨害軍機治罪條例》等罪，均已超過追訴時效，無法再對其追訴。可是，高等軍事法院檢察署卻依90年間修正公布的《陸海空軍刑法》第24條第1項「投敵」罪嫌，於91年11月發布通緝，並未「適用最有利於行為人之法律」。軍事檢察官雖認定林毅夫是屬於「連續犯」，但因為缺乏判例支持，又因《戰時軍律》已經廢止，已經沒有所謂的「敵前逃亡罪」，法院可能會選擇「對行為人有利」法條原則，由檢察官依刑事訴訟法第252條第2款規定為「不起訴處分」，或法院依刑事訴訟法第302條第2款規定為免訴判決。

過去一年，台灣與大陸雙邊貿易金額高達1743億美金，大陸是台灣最重要的經貿國家與市場。過去兩岸黨政要員的互訪絡繹不絕，旅遊與民間的交流更是密切。1987年台商開始赴大陸投資與經商，迄今已有34年了，這群台商可能高達數百萬人之多，這是否為投敵或投共的繼續行為呢？

1991年，台灣正式廢止《動員戡亂時期條款》，在法律上而言，中國已不再是敵對的國家，台灣政府與國防部目前是依據哪一條法律認定中國是敵對的國家呢？林毅夫何來繼續叛逃與投敵呢？馬英九總統曾說「一國兩區」，林毅夫是從中華民國的「台灣地區」跑到「大陸地區」，都在「一國」之內。再者，中華民國憲法之領土所稱「固有疆域」的範圍，至今仍然包含全中國大陸。

1946-1950年，國共內戰的結果，國軍被俘458萬人，投降63萬人，改掛解放軍旗幟的有約115萬人，總計636萬多人，包括投誠的將軍約有1400名。1949年撤退至台灣的國防部迄今，並沒有對這些叛逃與投共的636萬多官兵與1400名將領發布過通緝令，何獨只有針對一位叛逃的小連長發布通緝，已超過了法定追訴期，仍然繼續追殺到底，禁止其返鄉，國防部是否為故意違法之「繼續犯」，政府被國防部綁架，不准林毅夫返鄉，侵害憲法所保障之人身自由及居住遷徙自由，是否形同「幫凶」呢？

1977年，美國卡特總統上任後的第2天，宣布無條件特赦越戰時期所有的逃兵與拒絕服役的人，大約50萬人被赦免。二次大戰期間，美軍總計約有2.1萬多位逃兵，戰後大多數被特赦或輕判。上述這些被特赦的叛逃軍人們，難道會衝擊與影響美國現役軍人的榮譽與士氣嗎？難道不會被美國的社會所接納與原諒嗎？

近20餘年來軍中的弊案不斷，如尹清楓命案、拉法葉弊案、江國慶命案、洪仲丘命案及層出不窮的軍中匪諜案，對國軍形象與榮譽的衝擊，甚至對國家安全的傷害，遠比40幾年前一位小連長叛逃之影響，還要更巨大與深遠。

三軍統帥的蔡總統應以超越法律與國家至上的觀點，尋求更高層次的寬容與人道立場，才能找到對待林毅夫基本權利的公平與合理之解決之道。林毅夫42年來，被拒絕返回台灣的故鄉，無法在雙親墳前上香掃墓，也付出了沉痛之代價。台灣不是號稱是世界上講求民主、法治與人權立國的國家嗎？讓林毅夫返鄉，終結「黑名單」的最後一人，台灣大有為的政府，有這麼難嗎？

（作者為大學退休教師）

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