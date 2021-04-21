自從上個月自以為發現新大陸提出「建設性模糊」，結果絲毫激不起一點漣漪的陸委會主委邱太三，很可能又不甘寂寞，再次批評國民黨沒能力在國際社會澄清九二共識，害台灣被世界排擠，企圖轉移被冷落的空虛感。

邱太三稱，蘇起的九二共識是過度想像，對岸根本沒同意；反觀邱充滿原創風格的「建設性模糊」，在發表後一副顧盼自憐，卻始終不見來自對岸或國內各界的叫好應和。同理可證，邱太三的「建設性模糊」，正是他口中的過度想像，其想像美好程度直逼說夢話。

邱太三質疑國民黨害台灣被國際社會排擠，而不一同檢視民進黨執政時期，扁、蔡兩朝斷交國數目，以及加入國際組織的數目，尤其蔡政府執政以來從未和任何一國建交，凡有斷交就歸咎對岸，且無一例外。蔡政府既沒能力建交，又沒能力阻止斷交，敢問邱太三口中的「沒能力」是否在反酸同黨？

心中沒有善意，嘴上說要恢復交流，從邱太三的發言中，幾可預見在其任內兩岸事務終將一事無成。但又如何？就如同他帶有立場批評國民黨仰大陸鼻息般，民進黨未嘗不是慶幸美中交惡而仰盡美國鼻息。只要美中兩國沒有解凍的一天，兩岸關係對邱太三而言不過就是鹹魚乾，時不時拿出來吹吹風，陸委會主委也只會是個過水的職務而已。

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