蔡政府這兩天似乎樂翻了天，拜登會見菅義偉後，美日發表《聯合聲明》提到台灣，日本5大報頭版及內頁大幅報導此事，這是日本與大陸建交、與中華民國斷交以來從來沒有的事。

謝長廷不知是否興奮過度，竟然說出「美日台三方有必要盡快實施聯合演習」。有人替他遮醜，認為他指的是防災演習，但謝提到所謂「大陸方面製造的威脅」，擺明指的是軍事演習，謝長廷賴都賴不掉。

謝長廷自駐日以來，處處替駐在國講話，漁船糾紛挺日、核食進口挺日、核廢水放流再度挺日，讓人懷疑謝長廷不只是「助日代表」，壓根兒就是日本人，如果不是，或許他很想當日本人，那就乾脆入籍日本算了，否則為何如此背宗忘祖？

謝提出「美日台聯合演習」，你以為日本人會高興？菅義偉聰明得很，一方面扒著美國不放，一方面在新疆問題上不隨西方起舞，以免得罪中國。謝長廷堂而皇之拉美日下水，豈不破壞菅義偉的兩手策略？謝長廷顯然對日本不夠了解，沒想到他幫了倒忙。

美日均玩兩面手法，謝長廷習得了日本人的奴性，只曉得「忠君愛國」——愛他的日本國，自己國人的利益卻拋諸腦後。日本排放核廢水問題，謝長廷還挺日，立委要他下台。下台，便宜了他！

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