大陸國家主席習近平接受美國總統拜登邀請，將參加由美國主導的「氣候變遷全球領袖視訊峰會」，在中美進入全面戰略競爭緊張關係氛圍下，此舉彰顯美中兩國既對抗又競爭，還能創造合作空間的新形態關係，對兩岸關係應有所啟發。

美國總統拜登日前派遣氣候變遷特使凱瑞赴大陸，討論美中氣候合作新機制，並邀請習近平參加峰會。凱瑞曾擔任歐巴馬政府國務卿，卻以總統特使身分到大陸訪問，大陸依然安排他與中共中央政治局常委、副總理韓正視訊會見，展現大陸對此事的重視和善意。

應對氣候議題可以是敲門磚

會談結束，雙方發表了應對氣候危機聯合聲明，彰顯兩國的共識。凱瑞並表示，應對氣候變化這一全球性挑戰，美中合作至關重要，美方願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標，共同為應對氣候變化危機作出更大貢獻。在中美關係緊張之際，雙方展現出的合作態度著實難得。

習近平先與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊峰會，氣候變化亦是首要議題，應對氣候變化已成為中、美、歐之間的最大公約數。尤其中美競爭日趨激烈，仍能找到難得的共識議題，對雙方而言，儘管只是很小的一步，但戰略意義遠大於議題本身。

大陸日前在上海舉辦紀念中美「乒乓外交」50週年系列活動，也代表大陸對這一關鍵歷史事件的重視，釋出改善中美關係的誠意，又保持「平視外交」的態度。中美關係下一步如何改善，「球」現在美國那邊。

兩岸之間亦應如是，當前環境下討論恢復正常往來並不現實，但雙方仍應朝對話而非對抗的方向努力，畢竟兩岸一家親才是民眾的真正福祉所在。大陸近期公布《農林22條》為台胞、台企赴大陸發展提供便利，就是一次很好的嘗試，民進黨政府卻在美日發表聯合聲明針對大陸時，透過日本報紙「落井下石」，實非明智之舉。兩岸還應從中美此次會談當中汲取靈感，在非政治領域盡快打開對話之門，為兩岸恢復正常交往邁出實質性一步。

氣候變化可以是兩岸拓展對話合作的敲門磚。大陸爭取於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這代表大陸作為世界最大發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，力求在最短的時間內實現從碳達峰到碳中和。大陸將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，全面推行綠色低碳循環經濟發展，可謂「舉全國之力」減少碳排放量。大陸央行行長易綱近日稱，預計2030年前，大陸為減少碳排放每年投入2.2兆元人民幣，力度之大可見一斑。

去意識形態化恢復正常交流

相較之下，台灣溫室氣體總排放量，1990年為1.3億公噸，2018年翻倍達到2.9億公噸，最近10年力求減碳，但降幅微不足道，2018年總排放量同比降低約0.62%，距離《巴黎協定》的1.5℃目標遙遠。

早在2005年，兩岸學者就已共同發起兩岸能源與環境永續發展科技研討會，2009年更名為海峽兩岸氣候變遷與能源可持續發展論壇，每年召開年會延續至今，即使新冠疫情也未曾中斷。兩岸應珍惜並善用這一機制，並藉此探索加強共同因應氣候變化的合作。

此外，更廣泛的環保議題也需要兩岸共同應對。日本福島核廢水若如期排放，台灣勢必承受影響，台灣民眾甚至可能成為最先遭受核汙染的人群之一。台灣海洋大學研究發現，福島核電廠含「氚」核廢水若在廠區外每日連續排放，最快1年半就可能影響台灣外海。同時，台灣漁業更恐因核汙染而受重創，業界表示「最壞的情況是倒掉一半」，令疫情之下本已不景氣的產業雪上加霜。

氣候變化對人類安全與繁榮的威脅，將比疫情更糟糕。兩岸不僅應攜手應對日益嚴峻的氣候變化和環保威脅，更應透過該領域的對話合作，努力實現非政治領域的「去政治化」和「去意識形態化」，逐步推動恢復正常交流交往，落實兩岸人民的核心關切。