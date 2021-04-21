「台灣阿北柯文哲」新粉專新開張，第一砲打出「台灣街道正名」運動。阿北在影片暗諷民進黨，「最愛講台灣意識的政黨，卻位在『北平東路』上，你不覺得怪怪的？」

不料，新粉專剛上市，網友留言嗆辣翻天：「街道正名不是市府職權？」、「台北市長是誰在當？」、「改路名是台北市長該做的啊？」還有網友說「好意思自稱台灣民眾黨名占人便宜。」

台灣街道多按大陸地圖的城市方位來命名，適足以證明，台灣從來和中國有千絲萬縷的關係，也凸顯了阿北「兩岸一家親」的說詞，不知阿北為何出爾反爾？

街道用其他城市的名稱來命名很奇怪嗎？用大陸城市命名街道，會削弱民眾的台灣意識，那用美國或日本的城市來命名台灣街道，會不會增強大家的親美親日的意識呢？加州路、東京路？

台北還有用美國總統和大將軍的名字來命名的道路，不是更奇怪嗎？羅斯福路、麥克阿瑟公路，什麼時候，羅斯福有功於台北？麥克阿瑟何時有愛於台灣？

好吧，將城市為名的街道通通改名吧！通通改為忠孝、仁愛、信義、和平、民生、民族、民權、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全，如何？

喂！忠孝、仁愛、信義、和平這些可都是中國的八股耶，怎可繼續殘害台灣覺醒的青少年？民族、民權、民生，那不是國民黨的三民主義的一部分嗎？不成，不成！

那誰又保證住在七賢路的肯定賢能？住在五福路的肯定五福臨門？介壽路改名凱達格蘭大道，原住民朋友的權益福祉也沒提高啊！

要不，通通改成蔡英文路、蘇貞昌路、陳時中路、陳吉仲路、丁怡銘路、陳菊路…，還是要恢復一些台灣古時候的城市名和街道名：打鼓、摸乳、一線天、五堵、六堵、七堵、八堵…？

其實，不管怎麼改，不管阿北、阿南、阿東、阿西如何費心給街道正名，除非完全不用中國字，否則，哪個街道名不含有「中國」意識？

這樣吧，乾脆，仿效車牌標售制度，將全台灣各城市的街道命名，通通公開標售，讓大企業、連鎖商店、甚至是想要光宗耀祖的大企業家、中央民代、地方仕紳出價競標，得標者可以按自己的喜好命名。如此，不僅可以豐厚各縣市的市庫縣庫，還可以強化民眾的愛台意識，一舉兩得。

想想看，台灣若是出現了鴻海路、台積電路、長榮路、統一路、全家路、萊爾富路、蔡萬才路、郭台銘路、高嘉瑜路，那多有趣啊！

你活得不耐煩了，居然還有統一路？不然，改成統一牛奶路如何？

（作者為自由作家）

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