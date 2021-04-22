下午，入住位於西門町的一家小酒店。小朋友們在大堂立刻就發現，這裡24小時免費供應咖啡、飲料，住了國內許多酒店，他們還沒發現有這麼好的事，都很高興，馬上就想來一杯飲料試試。

在這裡入住時，已經大約下午四點了，我們抓緊時間，趕去中正紀念堂、自由廣場。非常幸運，我們趕在下午五點前到達，正好趕上參觀儀仗隊交接儀式。五點正，莊嚴肅穆的交接儀式開始。望著大廳穹頂的青天白日旗，望著蔣介石塑像兩邊高大石牆上的兩幅標語：生活的目的在增進人類全體之生活，生命的意義在創造宇宙雄起之意義。內心有一陣震撼之感，久久迴盪。孩子們隱隱約約感覺，這裡很像南京。或許，孩子的直覺很準。

中正紀念堂展出了展出歷史文物，周邊還有一些展覽，我們順道參觀了一個名為「童心霓裳」的兒童畫展。我曾經聽一名年輕的攝影師說過，她說，大陸的畫展就像一個句號，台灣的畫展就像一個感歎號或問號。這種比喻十分形象，讓人一聽就明白。我在這個畫展中也感受到了些微不同之處，這些不同之處在後來的旅途中被一一放大，直至讓人驚歎。就這個兒童畫展來說，可圈可點之處在於，它是個兒童畫展，所以考慮到了受眾的特點，所有的畫都掛得比較低，所以，我們家最小的剛上小學一年級的孩子，也可以不用大人抱起來就看到每一幅畫。而展出的每一幅兒童畫，都附有一段這個孩子自己寫的創作思路。這樣，參觀者就可以因更貼近童心而與這畫作有了互動。

離開自由廣場，我們前往寧夏夜市。在路上，我發現我的手機出了故障，新買的電話卡沒有信號了。於是隨便找了家手機維修店進去咨詢。大感意外的是，店員非常認真負責，或許這是他們一貫的工作態度。一位店員把我新的手機卡換到我們另一部手機上，又拿他自己的手機試了一遍。最後確定不是手機卡的問題，再把卡裝到我們另一部手機上。全程輕聲細語，十分耐心，就好像我們的手機卡是在他店裡購買的一樣，就好像我們是他的顧客來要求售後服務的一樣。

在夜市，我們同樣感受到了這樣質樸的人，品嚐到了同樣質樸有味的食物。站在熙熙攘攘的夜市，我回味著來到台灣僅僅一天的豐富感受，回味著一天來帶著文化現象比較的立場觀察之後的收穫。熱氣騰騰的美食當前，想起了《舌尖上的中國》的導演陳曉卿在拍這部紀錄片之前說的：什麼是文化？人類創造的讓人們享受的一切就是文化。我想，台灣的文創產業的蓬勃發達，與當地人對種種文化的細心呵護傳承不無關聯。

帶著這樣令人欣喜的發現，我們從夜市前往誠品書店信義店。在路邊，我們找了幾個人問路，因為我們想走路過去。但每一個人聽說我們要徒步前往，都很驚訝地說很遠很遠。最後，我們打車過去。然而，其實很近。後來，我們反覆討論這一次引起認知衝突的「遠」和「近」的概念。我的結論是，我們從大陸過來，我們的經驗裡，總是以幅員遼闊的祖國大地為參照物，所以對於「遠」的概念和認知，可能尺度要大得多。這樣的認知衝突，在我們後來旅行去的金門和馬祖，和當地人的溝通時又遇到過，十分有趣。

入夜的台北，依舊繁華。帶著對電影《一頁台北》的溫馨浪漫的印象，童安格唱的「走在忠孝東路」彷彿時時在耳邊迴盪，在台北的第一個夜晚，彷彿春風沉醉讓人陶醉。（《一個大陸語文老師的台灣見聞》之二）（林志武/福州市）