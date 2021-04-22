國軍對羅店的攻擊 9月3-5日

儘管國軍承受了日軍逐漸增強的壓力，在若干地段上仍能實施強韌的抵抗，惟在獅子林以南地區，以及吳淞寶山一帶，國軍均處於不利的狀態之下。為了舒緩該地段的壓力，國軍指揮部決心向羅店之敵發起攻擊，分別從西方、南方以一同步的攻勢切斷、殲滅該敵。該攻勢預定於9月3/4日夜展開，由第14師、第11師各一半兵力，以及第51、第58師負責實施。初期國軍的攻擊獲得了良好的進展，次日夜，第58師成功地突進入日軍抵抗帶後方數公里處，已經位於羅店－瀏河之中間地帶，並越過羅店－瀏河公路繼續向東深入。然而至此功虧一簣，國軍並無法包圍進而殲滅羅店的日軍，儘管第58師先頭與第14師的先頭，兩者間相距僅2公里之遙。

日軍對寶山－吳淞以西的續行攻勢 9月7至12日

為了要舒緩在羅店的壓力，同時並轉移國軍針對日軍受威脅地段增援運輸新銳部隊，日軍於9月7日以眾多之戰艦與運輸艦，於福山（位於瀏河上游之長江左岸65公里處）及其下游地區，實施了大規模的武力展示。此一轉移中方注意力的措施，僅只讓國軍將重野戰榴砲團的一個營，由羅店前線向福山地區移動，這個重砲營在支援羅店的戰鬥中卓有成效。此外，日軍還嘗試將其戰機活動的重心，轉向至上海戰線遠後方地區，蓋在對步兵戰鬥重點方面的支援，僅以艦砲實施即已足夠。惟日軍阻擾國軍增援部隊的轉運的作為，還是企圖延遲國軍運輸的行動，均未能成功。

9月8、9日兩天中，日軍持續在吳淞與寶山地區發起西向的攻擊，並於9日攻下寶山城，98師的一個營在寶山遭到包圍後，仍堅守該城數日。在日軍強度日增的砲擊與空中轟炸之下，國軍方面所受的損失極其慘重。從吳淞與寶山地區開始，以及隨後在羅店的若干次隨機式攻擊中，日軍將少量的戰車部隊投入於目標有限的攻擊中。由於奇襲通常已經無法獲致，而戰車的投入只能沿著道路活動，故戰車通常遭遇到者，為準備充分的防務。而在派遣戰車出擊時，往往使用飛機作為觀測偵察之用，如此運用模式則經常造成防禦者的損失。不論是投入戰車，甚或是派遣步兵攻擊，日軍基本上僅在能發揮其巨大的物質優勢之場合時才向前推進，這對於堅強防務所產生的效果是極其良好的，此後即無需將之視為考量因素。

陸軍第6師在楊行以東蒙受了慘重的損失，而必須從前線上抽出，由第1師、第78師換防下來，該兩師係於這些日子中甫部署至劉行一帶。由於缺乏新銳部隊，無法充實對羅店的攻擊力量，而可資調遣的部隊，又必須用以增強在楊行與月浦鎮的防禦部隊之實力，是以國軍對羅店的攻擊，遂慢慢沉寂下來了。

在最初的上海戰線上，僅有日軍於9月8、9日中所發動的若干小型的搜索性質攻擊，而國軍在全線上的位置均保持不動。

9月9/10日夜，第57師迅速投入的一個旅，東向對著上海市中心發起攻擊，將登陸上岸之敵驅逐至黃浦江岸邊。但在該攻擊戰線的其餘部分，國軍部隊尚不足以排除日軍的壓力。

9月11日，日軍對楊行與月浦鎮的攻擊發展到了最高點，總的來說，日軍參加攻擊的部隊，一如國軍方面所預估的，約有4個師團，日軍係將其餘戰線上所有可調遣的部隊抽出以投入戰鬥。從凌晨04.30時開始，日軍的艦砲以及數量眾多之各種口徑野戰砲兵，展開了大規模不間斷的轟擊；白天中，日軍則投入了所有能夠出動的戰機。國軍部隊成功守住了楊行，而在月浦鎮，日軍僅在遭受全然破壞的東城區部分站穩了陣腳。日軍步兵另在寶山－楊行公路以及寶山－月浦公路之間攻佔了若干土地，蓋在砲兵與戰機的威力之下，日軍再也遭遇不到任何抵抗了。

在羅店與瀏河方面，僅有意義不大的戰鬥活動發生；而在楊樹浦與虹口一帶，則保持平靜。

9月12日國軍黃浦江戰線之撤退

儘管經過了這幾天中極其猛烈的努力，日軍僅獲得相當有限的成功，於是日軍便於9月11/12日夜停止了攻擊。中國方面，國軍步兵在這最後一段時日中，面對著日軍逐級升高的攻勢強度，其打得可圈可點。儘管意識到物質上的劣勢、可資使用的步兵重武器的短少、砲兵與部隊防空的幾近闕如、日軍格外猛烈的艦砲轟擊，以及日軍絕對的空中優勢，而他們的抵抗意志並未動搖。

國軍指揮部不願再讓如是的沉重壓力繼續增長，特別是在安亭的上海集團軍總司令張治中將軍，他似乎急著將楊樹浦與市中心一帶過於突出的陣地撤回，很可能是這數個南京最精銳的師過高的損失報告，引起了統領上海集團軍與長江集團軍的總司令顧祝同將軍的憂慮，這將意味著，中方將自楊行與月浦鎮一帶有爭議的地帶撤出，以使久戰疲憊的部隊獲得舒緩的空間。前線上戰鬥中的部隊主力，將撤往由預備隊構築完成的陣地，僅留輕微的警戒兵力於舊戰線上，做為戰鬥前哨據點。撤退行動並未受到日軍方面的干擾，成功的執行完畢。9月12日起，國軍新的主戰線由北站開始，至江灣東緣，再到楊行以西2公里處，然後在羅店以南與以西2公里處向內彎曲，再延羅店－瀏河公路以西直到瀏河。

撤退的後果，就是讓日軍得以輕易佔領從楊樹浦至長江河口之整個黃浦江左岸地區，更甚者，從現在起日軍將得以利用一系列往攻擊方向延伸且彼此連結的公路系統，毫無困難的調動砲兵與預備隊；而中方在吳淞以南的新船塢與下卸之大型設備，日軍也能夠在無阻礙的情況下予以利用。開設於日本高爾夫俱樂部的飛機場（遠東跑馬場東南方），將可用作日軍之戰鬥起降場，並且做為9月初始啟用之崇明島機場的預備機場使用。

日軍指揮高層已經掌握了在上海地區續行作戰行動所必需的行動自由。（待續）