二. 初始行動:購買核反應器 (1966-1971) (註說: 研究用核反應器為製造核武器原料[鈽]的設備,其產品 用過核燃料內僅含鈽約1%,若為發電廠性質核反應器,則其產品 雜質太多不適合用為武器)

檔案01

──Thomas L. Hughes, Bureau of Intelligence and Research, to the Secretary, 25 January 1966

據INR分析專家指稱,在1964年中國核子試爆的「衝擊」下,引起蔣介石總統下令成立中山科學研究院,進行核武器研發的可行性和可取性。臺灣政府也認識到實施武器計畫的困難,但希望在國際形勢發生深刻變化時,準備執行武器計畫。因此,關於製造核武器的可行性研究似乎是未來十年或更長時間的遠程工作。

檔案 02

──U.S. Embassy Republic of China telegram 1088 to State Department, 6 April 1966

如INR報告提出,臺灣一直在考慮從西德購買一座多效用途的50Mw核反應器。到1966年初,與西門子公司達成了安裝重水核反應器的協定。亞瑟·胡梅爾(Arthur Hummel)大使認為,中華民國軍方「以發電需要為借口」,進行核武器計畫,他建議國務院「勸阻」西德不要繼續進行這項協定。

檔案 03

──U.S. Embassy West Germany telegram 3292 to State Department, 15 April 1966

據Bonn(波昂)一位機密消息人士透露,西德政府在核反應器出售問題上存在分歧,科學部是支持它成為德國「第一個主要核出口國」,但要臺灣接受國際原子能總署(IAEA)的保安監督(Safeguard),科學部才會支持這項協定,而如果華盛頓有非商業性因素的反對,Bonn(波昂)不會推動這項交易。美國認可了這項協定,因為IAEA於1967年9月批准了該協定。然而,隨後臺灣國內的反對聲音使協定陷入僵局。

檔案 04

──State Department telegram 127764 to U.S. Embassy Republic of China,9 March 1968

1969-11-12 Boston Globe《波士頓環球報》員工敏業(Min Yee)向國務院提供即將出版的有關臺灣核能研究的背景資料。葉將中山科學研究院稱為「武器研究中心」。美國國務院拒絕該評論,並表示「不知道在中山科學研究院進行任何武器研究」。臺灣方面則依原計劃進行從西德的西門子公司購買一座反應器,但該公司則認為只有在獲得IAEA批准時才會同意出售。該公司於1967年9月批准了該反應器交易。

檔案 05

──Ray Cline, Bureau of Intelligence and Research ,to the Secretary,12 November 1969

INR更新其早先的情報,預測在未來五年,預期台灣核武計劃將繼續加強購置那些與核武器生產的有關裝置。根據該報告指出,中山科學研究院長最近已進行從加拿大購買了一座40兆瓦的重水反應器洽商,同時也考慮從德國西門子公司購買一座核反應器和一座用過核燃料再處理廠(reprocessing plant)。臺北是否會做出「政治決定」,進行武器計畫,將取決於其對財務成本和政治風險的評估。雖然政府中有一些支持武器專案的人,但也有人強烈反對這一計畫,因為它會嚴重影響政治和經濟成本。

檔案 06

──William W. Thomas to Thomas P. Shoesmith, 11 March 1971

駐臺灣大使館政治參贊威廉·湯瑪斯(William Thomas)將物理學家布魯斯·比林斯(Bruce Billings)對核計劃的評估作為要點。根據早先的情報估計,比林斯認為台灣沒有製造核武器的積極意圖,而是「獲得製造這種裝置的能力」的意圖。在回顧向西門子尋求核反應器的中山研究院的工作時,比林斯提供了這筆交易的幕後故事,但遭到蔣的科學顧問吳大猷院長的反對。他認為核反應器是「不必要和低效的」。然而,在1973年,至關重要的日期,臺灣與加拿大就NRX反應器達成協議,(註說:加拿大以可提供外幣貸款協助和核燃料元件技術優惠條件獲得交易),基此可以擁有足夠的可獲得核裂變材料用於核武器。比林斯說,臺灣已有「生產這種武器的能力、人員和裝備」。(待續)