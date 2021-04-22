今年第一季，中國大陸GDP（國內生產總值）年增率高達18.3％，是空前記錄。這也是去年同期GDP受新冠肺炎疫情重挫的對照及強力反彈，自易理解，更值得注意的是，該季經濟成績單，亦反映出大陸經濟「雙循環」新發展格局的初步績效。惟經檢視，今年第一季大陸經濟增長動能，主要來自「外循環」；至於「內循環」表現則相對平淡。這種情況表明，大陸官方有必要進一步強化內循環，以免讓外循環「喧賓奪主」。

雙循環格局的內涵，可說是「以內循環為主體，推動內外雙循環相互促進」，係以內循環為先。這是去年10月下旬中共十九屆五中全會新做的政策部署。即該會議通過的「關於制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議」之中，高度強調「立足國內大循環，促進國內國際雙循環」，而其前提是「堅持擴大內需這個戰略基點，形成強大國內市場，暢通國內大循環」。換言之，要先把內循環做大做強，再以此帶動外循環，進而追求雙循環相互促進、共同繁榮的境界。

該五中全會通過的上述「建議」，實為政策方針，其於去年11月3日全文公布，即開始對全大陸產經活動發生指導作用。儘管今年3月的全國人大與政協「兩會」，才以上述「建議」為本，通過「十四五規劃和2035年遠景目標綱要」，但今年第一季，仍為十四五規劃開局、經濟雙循環格局生效的起始期，殆無疑義。

而雙循環經過今年第一季的實踐後，總的績效尚可。據大陸國家統計局日前公布數據，該季GDP年增率，得以在去年同期負6.8％低基期上，獲致18.3％的高增長；若算兩年平均增長率（以今年第一季數值對比前年同期而算出），則是5％。其中，作為內需代表性指標的社會消費品零售總額，今年第一季年增率達33.9％，惟其是以去年同期負19％的「超低基期」所襯托出來；若再算兩年平均年增率，則為4.2％。

嚴格說來，今年第一季呈現的兩年平均GDP增幅5％，及社會消費品零售總額增幅4.2％，都不是很突出，而皆有大幅提升空間，連帶該季消費者物價指數與去年同期持平不漲，都顯示疫情對總體經濟及社會需求衝擊相當深重，非短期能恢復舊觀。

不過，疫情發作以後，大陸外需氣勢反而旺盛，顯著壓過內需。如去年第一季，在疫情最肆虐情況下，大陸出口貿易竟然僅稍低於平盤，即小幅衰退3.5％。因此，今年第一季出口貿易年增率沒有很低的基期可比，惟仍大幅躍增38.7％（以人民幣計價出口值為準，下同）。大陸國家統計局未就出口額公布兩年平均增長率，惟概估應是顯著超過10％，簡直是讓社會消費品零售總額年增率「望車尾燈」。

也可以說，當前大陸經濟增長，在相當大程度上是靠外需帶動。去年大陸GDP難得年增2.3％，背後不能抹煞同年出口增長4％的貢獻。而出口的貢獻，今年第一季更為凸顯；若無此因素，該季GDP年增率必打折扣，亦難有工業生產值、固定資產投資額雙雙大幅擴張（皆超過兩成）的表現。

自去年初以來，大陸出口貿易的穩健表現，和疫情關係密切。海外市場買家先是哄搶醫衛用品，後來則轉為爭購工業料件，以支應各國生產鏈疫後復原，兼提高庫存、備戰國際通膨風險。相關的多數產品，中國大陸都是主要供應方，因而陸方拿到滿手訂單，得以為經濟增長添薪加柴。但卻在無形中導致「雙循環」格局發生偏差，即讓外需當了領頭羊，而非內外需並榮及相互促進。

更何況，大陸當前異乎尋常的出口好景，在將來疫情因素淡化後，很可能會回歸常態，即難再有兩位數的出口額年增率。

因此，大陸官方有必要預防境內產業界發生「偏好外需」的慣性心理；最好的辦法，當然不是刻意打壓出口，而是大力創造內需商機，包括消費內需及投資內需，以誘導廠商面向國內市場擴大投資。

當前大陸最值得創造的內需商機，在於大健康產業、新世代資通用具及內容、配合「碳中和」目標的新能源載具、開放農村土地流轉所帶動的新城鎮建設等。這些類項的產值，皆能在GDP中舉足輕重。官方可以鼓勵相關廠商引進外國優質料件進行產製或建設，成品或服務亦可兼營外需市場，必可構成大規模、高質量的「雙循環」；當然也能有效帶動大陸經濟轉型升級，自不在話下。