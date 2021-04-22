準台鐵局長杜微還沒上任，昨到立法院備詢就一鳴驚人，他被問到認不認為台鐵太魯閣號事故是「政府殺人」？竟然點頭表示認同，儘管事後改口，但不管杜微是口誤還是說出真心話，從政府事故後企圖亡羊補牢，就可看出杜微所言不假。

首先，中國時報日前時評以「今天公祭明天忘記」為題，引用花蓮地檢署檢察官俞秀端語重心長說出現行過失致死罪刑過低，法律太輕的問題，點出法務部之前在修正「過失致死」罪時，把立委提議及法官在在八仙塵爆案中也曾建議修法之事當成馬耳東風。如今在社會輿情沸騰之下，竟能立刻提出修法建議，還一口氣把刑度加倍到最重10年，行政院更將迅速在今日拍板，只不過，法不溯及既往，這起奪走49條人命事故的禍首陳義祥並不適用。這難道不正是行政怠惰，政府殺人嗎？

再者，太魯閣號事故後，大家才發現台鐵局長空缺3個月，是由交通部政務次長暫代，下台負責的林佳龍說有呈行政院人選，但政院說有多種考量，院部之間對台鐵局長人選紛爭含糊帶過，林佳龍既然已下台就沒什麼好苛責，但新任部長王國材一上任，不到1天，政院就核定台鐵副局長杜微升任，顯然政院口袋名單竟是「夢裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，事故前台鐵少了局長監督，導致台鐵委外工程意外釀禍，豈不是政府殺人。

最後，勞動部在事故後全面清查台鐵鐵路行車安全改善6年計畫中的223個標案，截至19日，查了6成4，計有52廠次違規，10工地停工，初步裁罰金額高達107萬，顯然之前勞動安全檢查徒具形式，導致李義祥等包商施工毫無警覺，這不又是政府殺人。

杜微是台鐵技術官僚出身，要說不懂政治，還能夠當到副局長，恐怕沒人會相信，以昨天他在立法院的處女秀來看，這回要扮演台鐵救火隊的隊長，可真是「真心話大冒險」！

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