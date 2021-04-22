今天是世界地球日(Earth Day)，我們的地球母親生病了，不只發燒還在燃燒。

台北去年攝氏39.7度，打破高溫紀錄；北極圈的維爾霍揚斯克小鎮，是世界最寒冷的地方之一，熱浪侵襲高溫38度，而赤道附近一些城市，均溫不超過34度，也就是說，北極圈比赤道熱。

亞馬遜林火，三分之一台灣面積的森林變焦土；澳洲林火焚毀4.7個台灣面積的森林，燒死30億隻動物，當中至少兩萬隻無尾熊。科學家認為，澳洲林火和全球暖化有很大關係。

聯合國糧農組織表示，全球的溫室氣體，最多將近百分之二十來自畜牧業，比交通運輸業，也就是所有的鐵公路、船舶和飛機還多；溫室氣體排放大國，前兩名是美國和中國大陸，第三名是「牛國」，就是15億頭的牛隻。

紀錄片《洪水來臨前》提到「養牛使用資源效率最差，美國百分之四十七土地用在食品生產，最大部分、七成用來種植牛飼料，至於水果、蔬菜、堅果只占百分之一；吃一個半磅、237公克漢堡，等於60瓦燈泡開200小時、冷氣吹24小時、車子開68公里。

吃肉好比在吃地球！我們習以為常的一塊肉，破壞大地汙染水源，加劇全球暖化、林火頻傳，也間接造成氣候難民，還有千千萬萬隻動物死亡。聯合國資料，人類每年吃掉陸地上動物806億隻；而美國 Forbes及英國 fishcount估計，2007到2016年間，全球每年捕魚數量7900億到2.3兆隻。等於每秒有7.3萬隻、每天有63億隻動物被人類吞下肚，相當地球人口的八成。

目前是人類殺害最多生命的時刻，我們的口欲，是動物的地獄。農業氣候專家Gidon Eshel表示「要改變極端氣候，我想不出比改變飲食更簡單的方法」。愛因斯坦也說「不要期望用一樣的想法和做法，得到不一樣的結果」。我們都知道現在的地球「不一樣」了，我們可以在餐桌上調整我們的想法和做法，讓地球恢復原樣。

世界地球日，今年的主題是「修復我們的地球」，您願意為地球母親做些改變嗎？一天、一周，或是一個月不吃動物，我們不會有影響、甚至更健康，但是這樣就可以對地球做出一點點貢獻。

我們常說大恩大德無以為報，地球是我們的母親，滋養所有人類，我們可以「無肉」回報。

（作者為大愛新聞主播）

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