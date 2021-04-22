經歷2020的大紅大紫之後，邁入2021年的特斯拉流年不利。特斯拉先是被大陸官方質疑為「間諜車」，事件才剛剛稍有平息，又發生車主在上海展場鬧場風波一事，事件持續發酵。

此次特斯拉車主鬧場風波，是一個失敗的公關危機處理典型案例，再次顯現外企在中國發展「本土化」的重要性。回顧事情的發展過程，特斯拉一開始的態度是「絕不妥協」，類似的事件，特斯拉在美國也有遇到，最後都和平解決，特斯拉應該是想要與在美國一樣，透過法律手段來處理消費者糾紛，然而這套方式在大陸顯然行不通。

在遭官媒新華社點名後，特斯拉態度轉軟並發表道歉聲明，然而事已鬧大，風波難平，大陸監管部門出手要求保護消費者權益。大陸國家市場監管總局21日深夜發佈消息，表示已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益；中國消費者協會則指出，企業有義務證明產品安全，要拿出誠意解決涉及的消費者訴求。

種種跡象表明，特斯拉在大陸的發展，不再會像過去那般順風順水，得到官方的大力支持。今年2月，國家市場監管總局就聯合相關部門約談了特斯拉，要求落實企業質量安全責任，保護消費者權益。3月則有消息指軍方禁止特斯拉進入軍事設施區域。

在日前修改的新能源車補貼政策中，售價30萬人民幣以上的車不再享受補貼，特斯拉和蔚來本都在此列，但擁有換電技術的仍可享受補貼，這一點幾乎是給蔚來的定制條款，讓蔚來可持續享受補貼。

新能源車仍是大陸未來發展的重點，在處理公關危機事件上，特斯拉需要更加的「中國化」，以面對來自大陸本土車企的激烈競爭。

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