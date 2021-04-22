民眾黨宣布公投立場「兩好兩壞」，認為「公投併大選」除了造成選務混亂，還會有許多民眾根本不了解公投議題，只是跟著政黨的指示投票，因此「呼籲民眾黨的支持者，在『公投併大選』的公投案，投下反對票」。

不過，民眾黨批2018年，很多選民只會按照政黨的指示投公投，同時又要求支持者按自己的指示投公投，難道是吃到了民進黨的「雙標」口水？

至於認為人民「沒有能力了解複雜的公投提案」，這已經是菁英獨裁的思維。選舉也是選一個「政見的集合體」，如果否定人民選賢與能的智慧，那民主的價值又在哪裡，難道以後用IQ考試來決定總統？

人民信任某個政黨，依據政黨的建議來投公投票，這沒有任何不對，事實上這也正是民眾黨開「兩好兩壞」公投立場記者會的目的。

至於認為公投綁大選會造成選務混亂，那不如說「讓專業的來」。公投案再多，只要把「大選投票所」跟「公投投票所」分別設立，讓投票人投完大選後，自己決定要不要再投公投，就不會有干擾選務的問題。

民眾黨習慣藍綠各打五十大板，來塑造自己的「中間」形象，但為了平衡而平衡，那也是政治，而非柯P朗朗上口的「科學」了。

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