哭著喊著把AZ疫苗給弄進來了，卻是爭議不斷，乏人問津。眼看就要過期，政府把念頭動到阿兵哥身上，真的把國民黨將軍立委吳斯懷給氣壞了，呼籲國防部要硬起來，切勿讓官兵淪為犧牲品。

每次遇到災難，都是阿兵哥出動救援；每次遇到水果滯銷，也都成了阿兵哥的盤中飧，而不管是待遇也好、升遷也罷，軍人總比不上一般社會大眾，更甭說是認對顏色，一步登天的政壇驕子。誠所謂「有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌。」

這也就罷了，軍人麼，保家衛國為其職志，但不能因為服從性強、一個命令一個動作，就要他們全盤接受，尤其是錯誤的政策。

如果AZ疫苗是好東西，為什麼施打率不高？連醫護人員都意願缺缺，眼見花大錢買的東西即將報廢，公費疫苗接種對象順勢下修，如果施打意願仍無法提升，勢必會輪到排序第七：「維持國家安全正常運作」的軍人。

吃香蕉、吃高麗菜、吃鳳梨也就罷了，還得冒著風險挨上一針，阿兵哥心裡做何感想？好事都歸高官享，壞事都讓小兵扛，要｢維持國家安全正常運作｣想也困難。

如今促轉會又要求國防部拆除蔣公銅像，否則凍結「國內旅費」20萬元預算案，讓阿兵哥情何以堪。

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