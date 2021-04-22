女兒小的時候，我常常唸故事書給她聽。睡前抱著漢聲《中國童話故事》，她拿著一邊，我拿另一邊，我用手環抱著她，講完一則還不睡，就繼續講。有時笑得嘰嘰咕咕，在床上翻滾，我媽都嚇一跳。

那時我在台北上班，只有周末能回台中陪她。平時都是阿公阿嬤帶，她很寂寞，阿嬤不會唸故事給她聽，因此她很珍惜說故事的感覺。即使爸爸不在家，她也會自己看書、看圖片、看文字，回味故事的情節。那個寂寞的孩子居然五歲多就學會自己認字，可以讀故事書和報紙了。

現在，女兒已經是兩個孩子的母親，她一樣帶著孩子讀故事書。那舊的《漢聲》童話故事已經破舊，她重買了一套。一樣在床邊，一人拿一邊，笑得嘰嘰咕咕的讀著古老的童話。

當時一起讀書，刻意把故事說得很誇張，睡前驚聲歡笑，只覺得很快樂，現在回想才明白，其實那是一種學習說故事的過程。一個小孩子在聽故事中，學習表達自己，表達感情，描述情節，感受另一種人生，看見另一個世界，體會另一段冒險的旅程，都是非常好的學習。

特別是當她孤單時，有書為伴，便有了心靈的朋友，人的想像，便有了更遼闊的遠方。當她有一天長大了，她也會這樣對待她的孩子，傳承這樣的感情。她的孩子也很快學會了閱讀。

那一天，因為和黃永松吃飯，才知道《漢聲》今年創辦五十周年，便忍不住對她說《漢聲》已經五十周年。她驚聲說：「啊！那是我童年的故事啊！」於是她好想對《漢聲》說一聲：謝謝你！

《漢聲》的那一套童話故事書真的很精彩！就插畫來說，它有許多風格。有的像版畫（在神話故事特別精彩）；有的像繡像本（愛情故事很適合）；有的像剪紙（講民間故事特別好）；有的像年畫（年節風格特別適合）。在美術上，遠比現在單一風格的插畫強太多了。

其次是故事的多樣性。從民間節日、節氣的故事，到台灣的民間傳說、神話傳奇、歷史人物、大陸各地的民俗故事等，對生活與生命，有那麼生動而溫情的刻畫，真是讓人感動。

當然，《漢聲》不是只有這一套書，他們還有英文本的《ECHO》、《小百科》、青少年讀物、民間文化等系列專書。即使以當代的眼光來看，《漢聲》以英文雜誌《ECHO》做過的台灣專題報導，從媽祖、洪通、燒王船到各地廟宇，各種民間生活的風貌，都是非常的具有當代美學的特色。二十一世紀的設計家喜歡討論「宮廟美學」「台灣美學」，而當時的《漢聲》已做過，並且有非常漂亮的呈現了。

文化是什麼？是閱讀，是心的感動。閱讀到了心裡，便是記憶、是溫情、是心的感應。我仍相信，抱著女兒讀書的感覺，會一代傳一代，那種愛的感覺，也會一代傳一代。兩代人一起讀一套古老的故事書。那真是很棒的傳承。

謝謝你，《漢聲》！五十歲的《漢聲》，生日快樂！（作者為自由作家）