4月22日為世界地球日，美國總統拜登在22、23日兩天召開「氣候變遷全球領袖視訊峰會」，廣邀40個國家與國際組織領袖共同出席，商議如何面對氣候變遷危機，大陸國家主席習近平也將出席並發表談話。全球各國宣示2050年達到碳中和，叫得喧天價響。總統蔡英文也表示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。

非民進黨執政的3都，台北、新北與台中3位市長不落人後，也相繼宣布3市將在2050年達到碳中和。個人每看到政治人物宣示2050年達到碳中和就忍俊不住。30年後有任何目前在檯面上的政治人物還在台上嗎？亂開空頭支票到時還需要兌現嗎？

1997年《京都議定書》將第一階段減碳目標訂於15年後的2012年，各國政客都勇於承諾。但除歐洲少數國家外，歐洲之外的美、加、日、澳、紐5國全部跳票，並在2015年紛紛宣布退出2020年第二階段減碳目標。說也奇怪，這些國家的政客又全部承諾《巴黎氣候協定》的減碳目標。理由也很簡單，該協定承諾2030年的減碳目標，政客們一看目標年是15年後，又不是我要兌現，先承諾再說。無怪乎現在各國政客爭相承諾2050年，30年後的碳中和目標。

新北市侯友宜市長及台中市盧秀燕市長更進一步宣示，新北及台中在2023年要成為無煤城市。這就不可兒戲了，侯市長及盧市長真的相信在兩年後新北及台中可以成為無煤城市？30年後支票可以亂開，兩年後的支票可是要兌現的。

新北市目前有林口電廠，3部燃煤機組總裝置容量240萬瓩，2019年發電148億度。台中市有台中電廠，10部燃煤機組總裝置容量550萬瓩，2019年發電291億度。兩個燃煤電廠裝置容量共790萬瓩，發電439億度。

2019年台電系統總發電量2325億度，林口及台中即占了近20%。台電系統全部裝置容量4778萬瓩，其中看天吃飯，無法調度的再生能源約400萬瓩，當年夏天尖峰用電3707萬瓩，總裝置容量減去不可靠的再生能源及林口台中兩電廠後剩下3558萬瓩。不要說15%的備用容量完全不見，尖峰供電能力尤低於尖峰用電，是要全台夏季天天限電嗎？再考慮如果核二廠兩部機在2023年除役，已經不是夏天限電而是幾乎要全年限電了。不知兩位市長在做此一重大宣布時，身邊有無稍稍了解能源的幕僚？還是完全偏聽討好環保團體，不惜賠上本身聲譽？

盧市長明年要競選連任，侯市長更是2024年代表藍營角逐大位的熱門人選，在針對攸關民生經濟的能源議題發言時，應戰戰兢兢以全民福祉為念，不能屆時無法兌現承諾，鬧出笑話。

（作者為台灣能源部落格版主）