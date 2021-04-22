4月22日是「世界地球日」，美國總統拜登邀請了全球重要的國家領袖舉辦視訊峰會，習近平也出席了，「減碳」是這次會議重要的議題。

這麼重要的日子，蔡英文自然也行禮如儀接見了環保團體，但是主要議題卻是藻礁公投，減碳呢？蔡總統說了什麼？做了什麼？

沒錯啦！蔡總統上任後成立了「能源及減碳辦公室」，但一年過去了也只開了一次會，對於國際重視的減碳絲毫沒有作為、對減碳的貿易關稅壓力也一籌莫展，標準的「說一套、做一套」。

此且不說，蔡政府的所有減碳措施都是反其道而行，「非核家園」不就是公然唱反調嗎？再生能源還沒達標之前就提高火力發電，而台電本身就是台灣最大的碳排大戶，中火前些時趁夜悄悄將3號燃煤機組熱機重啟。是怎樣？核能還沒出狀況，台中以及全台民眾都先把碳吸好吸滿？

日本人將核廢水流入海中，蔡政府不聞不問，卻又口口聲聲說要廢核反核，在世界地球日的今天，台灣的節能減碳政策根本就是個笑話，難道是想永遠做世界的孤兒嗎？

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