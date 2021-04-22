報載，最新衛星照片顯示，美國羅斯福號航母戰鬥群於19日出現在台灣接近東沙島位置的西南方海域，隨行護航艦艇還有巡洋艦及驅逐艦。這是羅斯福號今年第4次進入南海，在南海緊張情勢日益升高的今天，其頻繁的進出南海次數，已引發軍事觀察家的憂心與重視。

數周前，國安局長陳明通在立法院證實法國潛艦在南海出沒的消息；其後澳洲國防部於20日在推特上也發布了一張於16日拍攝的照片，指出澳洲皇家海軍護衛艦與補給艦，於當天在南海與法國海軍兩棲攻擊艦及護衛艦會合。無獨有偶，香港《經濟日報》3月中旬報導，歐洲多國海軍亦計畫到南海活動，英國更計畫出動皇家海軍旗艦，「伊利莎白女王號」航母前往南海。英國《泰晤士報》甚至宣稱，「伊利莎白女王號」航母的南海之行，可能會受到中共軍隊網絡攻擊。4月14日英國《電訊報》進一步報導「伊利莎白女王號」將於5月的首航中通過南海，此舉顯係配合美國的南海「自由航行」政策，也清楚的顯示此一行動乃是對中共的挑釁。

對於許多區域外國家打算到南海從事軍事活動，中共國防部強調，「希望有關國家不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫；中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以航行自由為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，插手地區事務，損害地區國家共同利益」。

關心南海動態人士皆知，共軍近年來在南海的戰場經營非常快速。20年前僅是浮出水面的礁岩群，如今早已經由浩大的「填海造陸」工程建成面積龐大的島嶼，以其中的「永暑島」（原名永暑礁）為例，島上的機場於2016年1月即完成民航客機試航，4月完成海上巡邏軍機運-8起降。目前該島面積是2.8平方公里，最終計畫是建成62平方公里的陸域面積；而另外一座面積更大的「美濟島」（原名美濟礁），於2017年5月曾發生過美國「杜威號」導彈驅逐艦因駛入12浬內，而被中共2艘軍艦予以警告驅離事件。

根據衛星照片顯示，共軍「山東號」航母於20日仍停留在三亞港口，沒有出動跡象；「遼寧號」編隊則於16、17日曾在中沙群島附近海域操演。「羅斯福號」在南海明顯的會與盟國軍艦會合展開軍事演習。中共「南海研究院」院長吳士存日前在「博鰲亞洲論壇」表示，「因為美國在背後的推動，日本、澳洲以及歐洲國家也開始介入南海，南海形勢正出現由穩向亂的苗頭」。

1990年代初，大陸因內部出現動盪，外部有前蘇聯與東歐的瓦解，鄧小平提出「冷靜觀察、韜光養晦、善於守拙、決不當頭」警語，作為中共處理當時對外關係的指導方針。1993年3月前總理李鵬在中共人大工作報告中，正式發表「主權屬我、擱置爭議、共同開發、和平解決」南海問題爭端解決政策；近年習近平在談到海洋維權時，也明確將過去鄧小平提出的「擱置爭議，共同開發」修正為「主權屬我，擱置爭議，共同開發」。

很明顯地是中共的綜合國力與軍力已非當年吳下阿蒙，凡此談話均意謂著中共不惜使用武力捍衛南海主權。今天各國在南海的軍力展示要比過去更加突出，南海問題也愈值得重視與因應。南海一旦爆發武力衝突，雖不至於引發大規模的戰爭，但其所產生的連帶影響，將衝擊南海周邊國家，而地處鄰近的台灣與迄今仍然不睦的兩岸關係，更是我們必須要有的警惕與早些預作防備。

（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※