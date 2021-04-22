媒體公布最新政治人物聲望調查，新北市長侯友宜仍排名第1，蔡總統則只位居第6，相較去年同一媒體所做的民調，蔡的支持度下滑11%，20至29歲年輕人的支持度更下滑15%，60歲以上族群對其滿意度也下跌13%，就連民進黨支持者對蔡的滿意度都下降1成多，原因其實不難理解。

首先，防疫紅利邊際效應遞減是明顯原因，好在月前新冠疫苗已經來台，且開始施打，不然在其他國家接種率已逐漸攀高的情況下，民怨更可能累積。其次，藻礁公投所引發的粉紅風暴已在大專院校與年輕族群中產生擴散效應，蔡政府在這方面並無法有效說服民眾，也無更好的解決方法，當然衝擊原本挺綠的年輕票盤。

最關鍵的原因則是太魯閣號事故，政府高層的危機處理顯然無法符合外界期待，特別是前交通部長林佳龍要不要下台的歹戲拖棚，期間還被質疑有民進黨內派系鬥爭的影子，明顯違反危機處理應明快懲處、凸顯負責態度的標準作業流程；特別是台鐵沉痾並沒有一個能以昭公信的改革進程，反而民眾只聽到高層的文青宣示，每每信誓旦旦說要改革，卻無法落實到具體作為，這股怒氣延燒，自然且合理。

小英團隊們當然也看到這樣的警訊，所以已有相關配套，希望能鞏固基本盤，特別是年輕選票，如近日民進黨中常會通過放寬黨員入黨連續滿兩年才具選舉權、被選舉權的條件期限，改為1年，民進黨也稱是希望鼓勵年輕黨員盡速參與黨務運作，強化黨與年輕世代的連結，能接納更多青年族群意見。無獨有偶，之前被特別拔擢擔任駐美代表處政治組組長的趙怡翔傳出將請辭回台，並有意投入明年議員選舉；再加上之前已為黨內青壯派代表人物吳怡農掃除路障，使其順利當選台北市黨部主委的操作，民進黨高層已然在為年輕選票的再鞏固做超前部署。

但這些操作卻有相當程度的風險。第一，民眾關心的政策，政府高層並未妥善處置來平息民怨。針對藻礁公投，小英雖與環團會面，但她只說到「相信在三接和藻礁議題上，一定可以找到一個平衡點」這類的「期許」論述；針對台鐵的改革，更讓人感慨林佳龍、王國材交接的「歡顏」，台鐵的沉痾幾乎無解。政府若無法在這些和民眾及生態永續息息相關的議題上做實事，只在乎網路社群「觸及率」或只想藉由技術性操作來號召年輕人支持，更會讓外界認為民進黨的一己之私遠大於社會公益。

第二，民進黨內相關黨職選舉規範的改變，雖冠冕堂皇地說是要強化與年輕族群的連結，但實際上卻可能埋下派系惡鬥的因子；畢竟現今蘇貞昌的用人風格已吹皺了派系平衡的一池春水，黨內選舉權放寬，各派系只會鬥得更凶，以搶占後小英時代的最佳戰鬥位置，青年參與只可能是虛晃一招。

最後，國民黨推動及參與的反萊豬及藻礁等公投方興未艾，年輕人的支持也十分顯著，在兩大黨都訴求年輕人的當下，民進黨的急就章操作，年輕族群是否埋單，仍在未定之天。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）