孩子們年齡還小，沒聽過孟庭葦唱的《冬季到台北來看雨》，不過，台北連續兩天的陰雨天氣讓他們立刻記住了爸爸媽媽說的這首歌曲。

在台北的第二天，一早，因為激動，想多看看不同時間的台北，我大約6點就起床了。計劃先去附近的菜市場逛逛，我想看看台灣人日常都吃哪些菜，多少錢一斤……

出酒店不遠，我有了重大發現——路邊有一間24小時投幣洗衣店！於是，馬上又回酒店。我們昨天的衣服褲子因為小雨淋濕了，趁著早上還沒開始一天的行程，我把一家人的髒衣服都帶到了這家自助洗衣店，由衷感歎，實在太方便背包客了！

後來我得知，其實每家酒店都有提供洗衣服務，可能還是免費的，但這個清早的路邊的自助洗衣店，讓我覺得物超所值。

酒店的自助餐也很受孩子們的歡迎，早餐時段是7點到10點。這麼長的時段顯得很有誠意，相同的價位，在大陸的酒店很難有同級品質的服務。就這樣，飽餐之後，我們去了香火鼎盛的龍山寺，但因為電影《艋舺》曾在這裡取景，它影響了我此行單純美好的初衷，所以，我們在此短暫停留後，直接去了台北市立動物園。

台北市立動物園，性價比非常高。5個人的票價，折合人民幣42元。還沒進入動物園，外面馬路上的動物腳印就吸引了孩子們。離動物園大門還有百來米遠，水泥路面上，陸陸續續出現了金屬雕刻的腳印，那是大象的，那是狗熊的，那是鹿的……小朋友們踩著腳印，一步步來到了門口。

在昆蟲館，我們居然發現了代表「封建迷信」的昆蟲占卜。案台上有一個籤筒，搖出一支，上面刻著某種昆蟲的名字，再打開面前相應的一個小門，裡面刻著該簽的解釋。小小設計，令人莞爾。

在園區裡，我們見到許多學生模樣的年輕人在玩一種尋寶遊戲。出於對戶外活動的愛好和敏感，我忍不住向他們詢問。看了他們手裡的尋寶圖，我大吃一驚！尋寶圖居然是由漢字偏旁部首組合而成。文化，在這裡竟然可以玩得如此生動，有趣，吸引人！

昆蟲館的走道邊，隨處有切開的水果，盛放在小盤子裡。我觀察之後明白了，這是提供給「過境」的昆蟲吃的，儘管它們不是動物園飼養的成員，但也是這個生態的一部分。台北動物園，是個生動的課堂。

和動物園大門外的設計同樣饒有趣味的是企鵝館。企鵝館外的導向牌，把我們一步步引進去。比方說，第一面指示牌上的問題是：企鵝是不是鵝？（1）是，（2）不是。答案在第二面看板。於是，我們自然找到了第二面看板。第二面看板又是一個新問題：企鵝碰到北極熊怎麼辦？答案在第三面看板。就這樣，遊客在慢慢瞭解企鵝中走近企鵝。

企鵝館內的壁畫，是一對年青企鵝從相識到戀愛、結婚生子的故事。這步步的用心，讓我們領悟，建造動物園的初衷之一，是喚醒人們對自然與動物的友愛之心。環保的理念，沒有絲毫說教與口號，潤物細無聲。

園區的小火車，票價每人5元台幣，折合人民幣1元，兒童免票。滿滿的福利。在離開動物園時，我們每人手背上還被蓋了個小印章。原來，憑著這個小印章，一天之內可以重複進園。

晚上，逛台北年貨大街，擁擠程度，不亞於春運的火車站，除了有一家擺攤賣貨的方式是讓我們大開眼界的拍賣形式——我們在那裡看了很久，老闆幾乎是個脫口秀演員，很善於調動觀眾的參與度，所有物品大到機車小到10塊錢的玩具，全部從低價喊起拍賣，場面熱烈。

時值臘月，距除夕只有6天。我們擠進水洩不通的年貨大街，一會兒感覺還在福建閩南的某地，一會兒感覺在廣東的某地，這樣的光怪陸離的體驗十分微妙，但又毫無障礙感。（《一個大陸語文老師的台灣見聞》之三）（林志武/福州市）

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