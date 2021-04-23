觀察

淞滬會戰的第二期作戰由日軍在長江沿岸登陸開始，一直到國軍撤退為止，總的來看，戰局係自江灣－羅店－瀏河一線向前躍出，而生成一條自北火車站貫通至瀏河的連續戰線。在本時期的第一階段中，國軍成功的將日軍自其前推的陣地上予以阻止，但國軍逐退日軍的程度有限，並不足以將其驅趕回船上。之所以如此，有最主要的兩點原因：國軍所處的地位，使其能夠在適當時機將部隊先頭送往與敵接觸，但要使這些投入作戰的部隊具備全然的戰力，以及欲使重武器與少量的砲兵達到射擊準備完成的狀態，皆花費了過多的時間，從而給予了日軍機會，使其能夠佈置防務，進而予以增強，甚至有時還能夠轉移成攻勢。其原因並非第一線上地形因素的不良，對攻者造成了阻礙，而是不適切的訓練所致。第二個原因就是，國軍並不敢在白晝趁著敵人立足未穩之際實施局部逆襲。對於此類逆襲將會因敵機的轟炸而導致慘重損失的恐懼，其實都是無根據的，蓋逆襲時雙方部隊所呈現的緊密戰鬥接觸，敵機的攻擊對我軍部隊的危害，與對敵人的危害相當。不實施迅速的逆襲，而代之以夜間的逆襲，這將引發過高的損失，且由於偵察行動的不充分、準備的不足，以及支援的欠缺等等，而僅獲得微小的成就。

本時期的第二個階段，對於日軍自寶山西向大攻勢的防禦，造成了國軍方面過高的戰損。國軍的損失4/5起於砲兵轟擊與戰機轟炸，僅有1/5是來自步兵武器。故在戰鬥重點方面作戰的幾個師，毫無例外的蒙受了其總兵力一半以上的損失。此時古老的軍事定律，就會在防禦的實施上展現出來，守方的部隊通常進入一密集佔領的連續戰線的陣地內，每條戰線都會根據地形，其往往位於築堤的頂端，或者是自小高地旁繞越而過，此等防線均會依托水道而設置，故通常都會呈現直線走向，並盡可能布置掩護側翼的火力。被密集進駐的戰壕，其開放之上部應加蓋以為掩護。將部隊在主防線上以縱深稀疏方式部署，國軍則缺乏相關之必要訓練。

欲描繪出國軍指揮層級如何在不充分的工具下運作的圖像，則越發顯得國軍指揮部組織上的不適切。高層指揮部內的作息並未區分有值勤時間、休息時間，各職務的軍官亦未有輪值排班制。整個上海戰線上，沒有一個單一指揮部設置有飛行聯絡官；而大部分的指揮部皆欠缺電話交換機，是以張治中將軍的指揮所要與歸其指揮之前推各師聯繫，還必須在室外利用移動中的設備才能進行。對於電話線的查線工作全然不足，於是時常在戰鬥高潮的當下，竟無法與正在作戰重點方面戰鬥中的部隊取得聯繫。機車傳騎亦近乎闕如。缺乏無線電裝置。指揮部中有關彈藥、裝備、被服，以及給養的補給機制，則編組得較為有序，該等機構係由戰術階層的指揮部負責。以目前所使用的狀況地圖而言，普遍不夠規格化，也不精準。戰損報告以及例行性的戰鬥報告未做，而透過電話所接收到的口頭報告，也從未核實。

本階段的戰鬥很清楚的指出，國軍所擁有的能夠對陣地據點發揮作用的重武器和砲兵，均位於後方過遠，對於該等極少量之有價值物資的損失的憂慮，是有決定性的影響的。由於欲將重武器和砲兵在其最大之射程處發揮其效能，則很難使砲兵獲有更好的訓練，以建立起與步兵間的協同作戰。

國軍空軍的戰鬥任務與地面的作戰指揮是相互獨立的，戰機的使用是以攻擊黃浦江與長江上的戰艦為首要任務，在地面戰鬥時實施攻擊則幾近於無。未使用戰機由空中進行觀測。國軍指揮部從未將戰機的空中偵察結果，交至第一線部隊手中，這種現象在日軍登陸期間，或者爾後日軍部隊移動時，尤其令人無法忍受！

國軍部隊在羅店地區，成功的遏止了日軍向嘉定方向的攻擊，並對日軍自寶山向西的攻擊突進，施以足夠久的有效強韌抵抗，就這點而言，國軍步兵的表現可圈可點。

早在本時期的戰鬥中，日軍指揮階層即顯示出了對於中方敵手的嚴重低估程度。日軍所有的攻擊，初期僅只派出微弱的兵力實施，等到發現遭遇到的抵抗堅強程度超過預期，則通常就不顧一切將其他戰線上的兵力抽出轉用，以充實攻擊的力量。於是就出現了一種日軍的攻擊模式，其特色就是連續發動數日的攻擊，而其強度則日復一日的升高。

日軍方面不同軍兵種間的聯合作戰，實施得相當卓越。以艦砲支援攻擊的技術持續精進，從戰鬥一開始，艦砲即依靠飛機的空中觀測以實施射擊，且與日俱增。未能查覺到日軍步兵表現出特別良好的攻擊精神，他們期待砲兵與戰機所帶來的殲滅性效用，應能使其在攻佔敵陣時，不致再遭遇到值得一提的抵抗。日軍下級指揮官獨斷專行以及靈活攫取戰機的決心，並未在本時期的作戰中顯現出來，假如具有如是的指揮原則，當其所面對的是一個如中國軍隊這樣較為鈍重的敵手時，則必然會比採用日本制式的指揮方法，能以更少的代價獲得更大的成功。（待續）