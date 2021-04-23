那天，你在臉書上看到這張圖然後發給我說「對我來說，你就是那片風景」，我笑著說你又油嘴滑舌了，但我們都知道這句話不僅是簡單的告白，也是在說著我們的故事。

2016年的五月中旬，來南京做交換生的你到雲南旅遊，我跟豪哥、慧慧三人也到雲南畢業旅行，在那個美得象天堂一樣的雨崩村，我們相遇了。

我非常清楚的記得那天是5月20日，在徒步去往冰湖的路上的登山大本營休息點，我坐在椅子上吃著甜到不行的沙琪瑪補充能量，一群男生衝刺著到了休息點，那是你和迷彩三人組一起，然後一個男生坐在了我的對面，餘光隱約看到是一個穿著短袖T恤上衣背著雙肩包學生模樣的男生，在陌生人面前一向高冷又累的半死的我吃完後徑直走開，跟慧慧豪哥繼續趕路，也沒看到底是什麼人坐我對面。

後來兩隊人馬幾乎同時到達冰湖，回程也順其自然的結伴而行，路上活躍的慧慧很快跟你交流起來，我就在旁邊聽不講話，就覺得你的口音不像大陸人，後來你說你是台灣來交換的，我才說難怪，而你對我能聽出你口音不一樣感到驚奇，因為很多人覺得你的口音已經被「大陸化」了，就這樣大家開始了各種「兩岸交流」，歷史、政治、大學、教科書，聊的很開心，但我還是話比較少，比較慢熱，而且不停歇的往返走了25KM真的很累很累。

我們相遇的地方

回到雨崩村後你拒絕了跟我們拼房的邀請，留在了要給你介紹漂亮女兒的客棧老闆家，原以為就只是半天的驢友，沒想到第二天吃早餐事偶遇，你的加入讓我們的三人行變成了四人行，然後我們一起再走到神瀑、明永冰川，再從尼農走出雨崩村，坐車回到德欽縣城。這三天裡，我們還是沒什麼交集，不會忘記在神瀑的路上我們不小心走到了同一條小路然後無言的沉默，在吃飯時你誤會我在問慧慧要你的微信我下意識直接說「我沒有要加你的微信」的搞笑，撞見你穿著內褲換褲子的尷尬，還有即使比較熟了很霸氣的兩邊手摟著你和豪哥拍照，手非常想拿開的不自在。

直到在德欽縣城的那個晚上，我們四個人坐下來愉快地吃了美味的藏式銅火鍋，伴著夕陽逛縣城，亂七八糟的跟著跳藏族廣場舞，然後回到酒店吃著水果打撲克，慢熱的我才終於能跟你自在的相處。然後送走和我們行程不一樣的豪哥，你跟我還有慧慧組成了新的三人行。

接下來的三天，你在獨克宗古城拍我拍風景的背影，在中虎跳峽被慧慧問是不是喜歡我，在麗江迷路找回客棧的路上問我有沒有男朋友，然而我對這一切渾然不知，也不覺得有什麼不一樣，直到從麗江分離，你飛去你嚮往的大西北繼續你的旅程，我和慧慧去沙溪休養生息，分開那天真的非常非常不捨得，覺得在一起玩的時間真的很開心，很想再一起玩下去，但事實是可能再也見不到了，心裏真的很失落。在沙溪的那幾天，慧慧跟我說覺得你對我有感覺，我笑著覺得她想多了，但你的離開也總讓我覺得旅途中少了些什麼，直到你在朋友圈說雲南對你來說是一個有特別意義的地方，那裡讓你遇到了心動的人，也在青海湖拍視頻傳給我們與我們相約6月1日深圳見，我才覺得恍惚得有些真實，緊張期待不安的走完最後幾天的行程，坐上了回深圳的飛機。

6月1日見到了從西北回來穿著羽絨服的你，你又陪我到廣州，高鐵上曖昧的氣氛讓人害羞，然後在珠江邊你用一種極其低能弱智的手段牽到了我的手，我就這樣稀里糊塗的被你騙走，連一個像樣的表白都沒有（後來被我逼著補了哈哈）。在廣州一天後我們又在慧慧家來了一場說走就走的潮州一日遊。

那一天半很幸福，慧慧帶我們吃好吃的，幫我們拍照，但現實終於是要面對，我們是要來一場戀愛，還是停留在美好的艷遇？帶著這樣的問題和無奈，我們在地鐵站哭別，你回到南京準備回台灣，我回去乖乖上班。離開大陸前你來廣州陪我參加畢業典禮，面對現實，我是無奈地想要放棄，而你則堅持不想妥協，最終我們約定努力不分開，直到一方覺得很累。

7月1日你結束交換回到台灣，我們開始了真正的兩岸異地「網戀」，你在台灣找工作，我在深圳上班，每天晚上在視頻聊天，其實沒什麼話講也覺得無聊，但你就是不願掛還拚命逗我開心，但這樣「虛無」的戀愛對我來說是不夠，我開始覺得累覺得逃避，但是又不願錯過這段美好的緣分，直到你決定來大陸工作，我們才真正開始像一對真正的情侶一樣談著戀愛。

汕頭海邊的夕陽，再遠處就是台灣海峽哦

雖然現在我們還是異地，雖然見面的時間很少，雖然我老媽還是因為怕獨女被拐到台灣而反對，但我們還是堅持不懈的為廣深高鐵事業做貢獻。就這樣10個月零19天過去了，我們認識了319天，戀愛了305天。

今天是你的生日，希望白羊座的你能一直這麼開心有活力的「低能」下去。你說，是我讓你不再迷戀一個人的流浪，所以停下在西北的行程飛到我這片風景，不再漂泊和孤獨。我說，我要謝謝你從西北來到我身邊，帶我開始一段刻骨銘心的戀愛，謝謝你從台灣來到我身邊，陪我一起經營一段即簡單又豐富的愛戀，謝謝你用你的熱情和活力感染我，陪我寵我用你的油嘴滑舌軟化我，讓我更自信更敢表達自己的情感，更有人情味更小女人。

還記得你從大陸回台灣後，我們各自寫了一篇文章記錄我們的故事，你寫道「如果有一天我們真的要分開，我要讓她找到喜歡的人再分開，因為不想讓她體驗愛人離開的痛苦」，我現在想問，大傻蛋，你現在還捨得把我讓給別人麼？

這段刻苦銘心的感情需要勇氣，而我們都很勇敢，雖然現實中充滿了未知和挑戰，但我們不會輕言放棄。「大風大雨，無顧對錯，願我們都能幸福快樂，大膽追隨，僅此而已」，討厭鬼，可愛鬼愛你。（劉水靈/深圳）

本文來源：兩岸青年公眾號

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