台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院21日下午第3度開庭，賀德芬強調自己耗費心力，精神受損，主張教育部長潘文忠個人應賠償1000萬元。

賀德芬指出，蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，但經過查證，倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的博士論文，因此認定蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，控告賀德芬誹謗。賀德芬要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀德芬於是對教育部提行政訴訟。

賀德芬說，潘文忠公然說謊，是非常嚴重的罪行。但是教育部委任律師認為，民事求償部分，行政法院無管轄權。至於蔡英文的履歷表、服務證明、學位證書等資料，總統府已同意提供，但教育部已將論文歸還蔡英文。

賀德芬在今年4月1日的記者會中指出，在2019年8月29日之前，她是合理的懷疑，但2019年8月29日在記者會中公布林環牆教授的調查報告後，她是百分之百相信蔡英文沒有通過論文口試，沒有得到LSE博士學位。現在已經是「百分之一億」確信這是個大騙局。

在數學上，百分之百已經是全部了。百分之一億，是什麼意思呢？賀德芬說「百分之一億」，現在又要求潘文忠賠償1000萬元，充分顯示出賀德芬真的生氣了。

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