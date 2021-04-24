日前台鐵發生了有史以來死傷最為慘重的太魯閣號意外事故，事後交通部長林佳龍遞出了辭呈，似乎是想一肩扛起這件人為公安事件的政治責任，當成追究蔡政府政治責任的擋火牆，但事實上，蔡政府這樣的表現，對得起那些罹難者與悲痛的家屬嗎？

蔡英文在車禍之後，刻意挑選在民進黨中常會中發言談台鐵改革問題，還要全民不必懷疑政府改革的決心，但事實上，蔡英文的談話，跟兩年多前台鐵發生普悠瑪號列車翻覆事件後，根本大同小異，還有藍營立委諷刺的說，只要把普悠瑪號事件中的「普悠瑪」改成「太魯閣」、「賴清德」改成「蘇貞昌」，整段話蔡英文就可以「原封不動再用一次」。

從蔡英文上台之後的五年間，可以說根本看不到她推動台鐵改革的任何表現，如何不讓人民懷疑政府改革的決心。雖然蔡英文作了台鐵改革三大方向的宣示，但讓人看來卻只有「空洞」二字的感受。

蔡英文說，2018年10月發生普悠瑪事故之後，隔年1月，行政院針對台鐵改革，提出了144件改善事項，經過2年的時間，已經處理了109項。聽起來的數字好漂亮，但其實也只是搞搞文書報告，對於軌道安全的問題，並沒有給予應有的重視。

在馬政府任內，曾因為台鐵發生太魯閣號撞砂石車事件，以及自強號撞上土石流事件，因此提出了「安全改善六年計畫」，其中的重點之一，就包括了「危險路段加裝圍籬及建立邊波滑動防護及預警設備」，結果到了政黨輪替後預定結案的2020年，全案還是沒有完成，蔡政府說，還要拖到2022年才能完成。

在蔡英文上台之後的2018年8月，當時的交通部運研所完成了「2046我國軌道運輸發展願景」，建議置鐵路智慧化安全監測系統，結果2個月後普悠瑪號發生翻車事故，台鐵自己搞了個總體檢，也說要建置邊坡和軌道預警監測系統，但是事隔兩年多，這些檢討或研究報告中所提到的重點工作，蔡政府執行率是「零」。

更可笑的是，2018年普悠瑪號翻車事件後台鐵做的總體檢中，有一項「軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工」，結果蘇內閣說這項作法已「解除列管」，但事實上，這次出事的路段上方施工處，就是因為沒有設置圍籬，才導致工程車滑落軌道，造成撞車慘劇，事後台鐵甚至說，沒有任何規定強制施工單位要設置圍籬，讓那些相信蔡政府落實軌道安全改革的罹難者，真是死不瞑目。

蔡政府上台後大力推動軌道建設，在前瞻基礎建設中編列了新台幣1900億元，結果竟然沒有一塊錢是用於建設軌道安全或預警設備，這就代表了蔡政府全然漠視鐵道安全的嚴重性，如今聽到蔡英文說不要懷疑政府改革的決心，還真讓人覺得荒唐與可笑。

立委批評蔡英文在這次太魯閣號發生撞車事件後的發言，十足像個只會咬文嚼字的「文青」總統，這話說得還算客氣，因為蔡英文不但沒有誠心反省道歉，更無視於自己對於鐵路軌道安全毫不重視的嚴重失責，要談改革台鐵，蔡英文才是真正的「講空話」。

（作者為資深媒體人）

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