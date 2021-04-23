前行政院發言人丁怡銘回鍋擔任顧問一職引發各界撻伐，才因誣賴業者使用萊牛又被抓包道歉使用統編而狼狽下台，短短四個月內再由行政院長蘇貞昌回聘，並且還以「記取教訓、積極任事」為由來自圓其說，已讓政府的用人哲學陷入「單向度」的危機。

德國學者馬庫色在其著作《單向度的人》提出「異化批判」，認為資本主義迫使社會洋溢混合的「虛假需求」與「幸福意識」氛圍，導致國家被整合到一個同質性高的體制之中；如同蔡政府沉溺於丁怡銘在「政治操作」以及「網軍舵手」的雙重功效，導致這類「用人唯親」的爭議事件層出不窮。

丁怡銘從2018年九合一大選加入蘇團隊再被延攬至行政院，加上先前爆發婚外情事件而引發爭議，直到2020年擔任行政院發言人的記者會上，為了回應台北市長柯文哲提出的萊豬爭議，誣賴台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，直到店家出示並未檢出「萊克多巴胺」而登門致歉，未料消費使用政院統編又再掀起公器私用的輿論批判，甚至認為下台全因國民黨團的政治操作。

回顧蔡政府的用人標準始終偏離用人唯才，符合政治群聚比比皆是，從中央政府、行政院會、國營事業等，這次甚至還讓「怡銘」政院的無限之戰荒謬上演，也凸顯出民進黨團用人標準在於單向度的政治正確。

政府的用人哲學不該只有「單向度」的擴大內需，考量公共事務的「專業性」才能避免爭議，只會網羅同質性的「丁怡銘們」進駐政府，恐怕還是推動黨務大於政務的政治操作。

（作者為新聞研究所學生）

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