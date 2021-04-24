前陣子美國國會開始審查拜登政府明（2022）年國防預算草案7530億美元。面對可能遭削減的預算，美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）於4月20日在聯邦眾議院軍事委員會表示，中國大陸在2017年進駐非洲東部國家─吉布地(Gabuutih)，成立第一個海外基地後，持續擴建軍港與碼頭設施，未來將可容納多艘航母，此舉對美國形成一大隱憂。對此，近期國內外媒體爭相報導，已然成了兩年來舊話題新熱炒現象，然而，碼頭能停靠航母，不代表有能量維護。

在2015年中、吉雙方簽訂一項軍事協議，由吉布地提供中國大陸在吉布地的多哈雷多功能港（Doraleh Multi-purpose Port）建立「後勤保障」基地。基地成立目的在保障中共軍隊執行國際維和、亞丁灣和索馬利亞海域護航、人道主義救援等任務後勤支援。當時媒體曾報導吉國總統蓋萊（Ismail Qmar Guelleh）宣稱：法、美、日在吉國部署軍事基地，乃基於各項存在已久各項因素，有助於打擊地區恐怖主義活動及保護己方不受海盜干擾。當時中國亦希望能確保自己利益。基本上，吉國可獲港口租金收入、在中東地緣政治的利益；中國亦希望能確保自己國家與海上利益。雙方互惠蒙利，一拍即合。

中共經過2年規劃，於2017年7月11日在吉布地成立後勤保障基地。同日，在南海艦隊駐廣東湛江港碼頭舉行吉布地後勤保障基地成立暨部隊出征儀式；派遣071型船塢登陸艦井岡山號/999、東海島號半潛船等，搭載即將駐紮吉布地基地的官兵與裝備，航渡至吉布地碼頭。在當地時間8月1日上午8時舉行升旗儀式及閱兵。後續基地擴建並在堤道外興建長400公尺軍用碼頭，直到2019年底大致完成。後來依據美國衛照研判，該碼頭長度可提供大陸現役航母停靠，今日美方仍延續2年前這座碼頭使用之研判。

中國大陸在吉布地建造軍港規模不斷擴大，目前已打造出足以停靠航空母艦的碼頭(左)，這意味著所有中共海軍的大型艦艇都可以在當地軍港停靠補給。圖右顯示是整個營區範圍。（圖／微博@河婆Jason007)

雖然，中共在當地建港完成後有一定功能發揮，如撤僑任務、提供中共海軍在亞丁灣執行護航任務的作戰艦與補給艦休、整補及非洲維權部隊後勤支援等事項有所助益，依中共現階段遼寧號航母戰鬥群遠航能力、歷次由山東青島遠訓，均抵海南三亞航母基地整補、今年2月巴基斯坦舉辦多國海上聯合軍演前夕，海軍參謀長曾向國際媒體透露，期望下次中共航母能夠訪問巴國，並與其海軍進行聯合演習之訊息等情資研判，中共航母戰鬥群在2019至2021年間，早可以前往吉國靠港訪問。故可推論吉國目前仍然無法提供中共航母靠港後必要的後勤支援設備，除非吉國能複製大陸國內航母基地如：山東青島及海南三亞、亞龍灣兩處類似航母專業的配套設備，以為後勤保障能量。因此，短期間中共航母如前往印度洋從事機動遠訓仍需依靠海上遠洋綜合補給艦進行整補，該港的能量實在有限。

事實上，美國前海軍作戰部部長羅福賀（Admiral Gary Roughead, Ret.）曾於2015年7月27日在紐約美國海軍分析中心會議上表示，雖然中國大陸不斷地擴大海外的戰略基地，但以美軍目前實力至少未來10年內仍保有優勢。

面對沸沸揚揚的中共航母停靠該港議題重現，此時，正好打臉美國軍方運用媒體報導此議題之企圖，吾人不難發現藉由誇大中共海外基地威脅，獲取美國國會信任，以求順利取得國防預算之意圖。舊話題新炒，此時似乎可以休兵了。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人、廖德智為文化大學中山學術研究所博士（國發所前身），曾任大學助理教授，現任中華戰略學會理事）

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