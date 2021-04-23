一位詹姓女老師指控，昨天前往桃園中壢排練室的途中遭到警察無端盤查，被拷上手拷帶到派出所9小時。

詹女至今仍驚魂未甫，她不寒而慄地指控說，警方在光天化日下粗暴對待，台灣何時成為警察國家？

初逢乍到去一個陌生的地方，精神慌亂、神色緊張是難免的事，警方據此就上前盤查，景象有點熟悉，當年客委會主委李永得也遇到同樣的情形，好在警察當時沒有拿手銬腳鐐侍候，那就代誌大條了；為什麼同樣的情形發生在女子身上，就變成這副德性了呢？

美國警方很神勇，用膝蓋要了非裔男子佛洛伊德的命；墨西哥警察也有樣學樣，一位女警也用「雙膝跪壓」的方式虐殺了一位薩爾瓦多移民，是怎樣？粗暴成了警察辦案的SOP？連台灣警察也神勇起來了？

可是，不會啊？前天不是還有一票黑衣人衝進警察局，還是分局耶！砸爛值勤櫃台上的電腦，在警察局裡大呼小叫，警察怎不吭聲啊？壓了兩天不處理，還是基層員警看不下去，才把事件抖了出來。分局長一連開了三次記者會，分局門口演出警民握手大和解，這是演的哪一齣啊？

同樣是為民保母的警察，黑衣人拿刀追進局裡不追究；沒有抵抗力的弱女子卻被銬上手銬，這到底是怎麼了？內政部長是不是該出來說說話？

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