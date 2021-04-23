台灣政局很弔詭，一方面民進黨政府內外失能，民怨四起，儼然重現2018地方大選前信任崩盤的氛圍；另一方面，掌握最大權力也責無旁貸的蔡英文總統，民意支持度卻不受影響，仍然維持高點不降。之所以會出現「反對你的行為，但支持你的人」這種認知分裂矛盾現象，除了外部壓力使民進黨能持續扮演「國家安全守護者」的角色，極大地化解了民意對政府的不滿，而作為最大監督制衡者的國民黨，未能發揮應有的力量，同樣難以卸責。

國民黨未發揮監督、制衡功能

8月底將舉行重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4項公投案，根據親綠媒體最新民調顯示，有45.6%民眾認為核電「利大於弊」、47.9%支持「珍愛藻礁公投」，這幾項民意指標，顯然都與蔡政府的施政方向完全不同；但蔡總統3月的信任度，仍始終維持在6成左右的高檔，即使有「反萊豬」這樣高爭議的政策，依舊未能打低蔡英文的民調，可見民眾對蔡總統今年以來的信任度評價非常穩定。

若依照這樣的情勢發展下去，國民黨即使在8月底的四大公投、乃至2022的地方大選大幅勝利，只要蔡英文與民進黨仍然是「形神分離的無敵鐵金剛」，到了2024攸關中央政權的總統與立委大選，國民黨又憑什麼希望換黨執政？

將於今年7月底舉行的國民黨主席選舉，至今呈現外弛內張、虛實交錯的微妙狀態，堪稱歷來最撲朔迷離、也最難測的一次黨內競合。這次選出的黨主席任期4年，將跨越今年8月底的四大公投案、明年底的九合一地方大選，以及3年後的總統與立委選舉等三大政治進程，重要性不言可喻。回顧這幾年的政局與選戰變化，國民黨彷彿坐著雲霄飛車上下起伏，充滿戲劇性與反諷味道，正因如此，這次選出的新主席如何振衰起敝，領導全黨重返執政，在這三大政治進程上需有更全盤貫通的戰略規畫，如何配合靈活務實的策略與戰術，尤為關鍵。

更大的挑戰是，國民黨由黨員投票產生黨主席是一種封閉的選舉，如何爭取特定結構下最多黨員的支持固然很重要，但選上黨主席的真正目標不能只在黨內稱王，根本上還是要帶領全黨在大選中贏得執政。從黨員到整個台灣社會的選民，尤其是中間選民與年輕世代的認同非常重要，如何跨越世代整合、如何訴求、如何務實調整，都將考驗黨主席的智慧、決心與行動力。

三大政治進程 考驗黨主席智慧

不管黑貓白貓，能抓老鼠才是好貓。誰能夠在前述三大進程中率黨贏得勝利，誰就是最合適的黨主席。為求上位只打安全牌、義無反顧宣揚理念卻無視政治現實的人，都不適任。只有能夠說服社會，國民黨有重返執政的方法與能力者，才是值得付託的黨主席。

就短期而言，現實經驗一再顯示，無論何黨執政，台灣社會都必須要有一個強而有力的反對黨，才能確實監督制衡，避免威權復辟，這也是整個社會民意應有的共識，而國民黨主席選舉亦應作如是觀。

從食安、環保，空汙、缺水缺電，到公安、經濟發展等等所衍生的各種治理問題，蔡政府的政策方向與主流民意不斷相逆，但目前民進黨中央政權的特異穩定雖然無法庇蔭到地方縣市的選舉，卻能在總統與立委大選中化險為夷。相對地，國民黨若是以為取得2022地方大選的勝利，就能乘勢奪回2024中央執政權而沒有更積極的作為，同樣也將重吞上次選舉的苦果。

說白了，國民黨要想重回中央執政，就要突破總差「臨門一腳」的困境，台灣主體性的重建與兩岸路線的釐清，將是關鍵中的關鍵。中美台關係出現結構性變化後，國民黨主席候選人必須釐清三件事：一、台灣與大陸的關係是否認同「兩岸共同擁有中國」？拜登遵循一中政策，民進黨撤掉所有涉及法理台獨的修憲提案，靠攏美國更緊，國民黨的兩岸關係定位為何？與民進黨的差別與利基何在？二、是否在美中之間保持等距？在美中對抗的國際戰略架構下，台灣應擁有選擇權才是棋手，若只有美國一個選項，那就只是棋子。三、是否保障台灣人民擁有公平的統一或獨立的選擇權？

建立強而有力的監督制衡力量，是國民黨贏回政權的希望，主動出擊、積極進取的兩岸路線論述也才能使國民黨化罩門為利器，重新贏得民意認同，重返執政。