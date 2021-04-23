美軍將於今年9月11日之前，自阿富汗全數撤出，代表美國針對911事件的20年反恐戰爭終於畫上句點，也代表美國將騰出手全力對付大陸。過去20年，由於美國忙於反恐戰爭，中國才能抓住機遇快速崛起，終有今日的成就。美國加大力度應對中國崛起，中國能否繼續和平崛起，甚至東亞能否維繫和平，都將面臨挑戰。

美撤出阿富汗 將全力對付大陸

回顧冷戰結束之際，蘇聯瓦解，美國獨霸天下，冷戰時代「聯中制蘇」戰略不復存在，如何看待中國成為美國後冷戰時代一大爭點。當時美國充滿自信，認為中國對外開放，將提供廉價而高素質的勞工與安定友善的生產環境，並吸引大量外資投入，對中國、對世界都有利。當時在政治上，柯林頓政府認為隨著經濟發展而崛起的中產階級將萌生民主意識，對中國採取全面交往政策，給予中國很大的發展機會。但進入21世紀，大陸隨著經濟快速成長，國力迅速提升，勢頭之迅猛使得周邊與相關國家感受到壓力，導致「中國威脅論」的出現。

2000年小布希上台，在保守派主導下，不再視大陸為「戰略夥伴」而定位為「戰略競爭者」，視為可能挑戰美國霸權的假想敵，而且應在未足以構成真正威脅前予以遏制，因而加大對中共的軍事壓力，2001年4月南海軍機擦撞事件，情勢一度緊張，當時大陸自知實力尚不如人，隱忍下來。

怎知當年9月發生911事件，造成美國人嚴重傷亡，美國開始了漫長的反恐戰爭，同時打亂了亞太布局。美國出兵阿富汗及伊拉克，花費6兆美元以上龐大軍費，造成近萬名美軍陣亡與80萬名平民的死亡，美國國力元氣大傷，國際威信掃地。對外征戰更造成美國內部投資不足，基礎建設落後，貧富差距擴大，國家內部嚴重分裂。

大陸利用難得的「重要戰略機遇期」聚精會神從事發展，經濟實力更大幅提升。2001年大陸加入世貿組織搭上全球化列車，2000年GDP總量約1兆多美元，還排在英、法這類中等強國之後，前3大的美國、日本、德國分別是中國的9倍、4.4倍、1.7倍。2019年中國GDP超過14兆美元，達到美國的66.6%，是日本的2.75倍、德國的3.59倍，20年來增長10.1倍。2000年中國人均GDP為959美元，2019年突破1萬美元，來到1萬261美元。如按照購買力平價（PPP）法測算，2017年大陸GDP總量已超過美國。多家知名經濟研究機構認為，中國GDP有機會在2028年超越美國，成為全球第一大經濟體。不僅經濟數字亮眼，更重要的是，大陸憑藉經濟實力，利用經貿合作，如一帶一路及去年簽訂的RCEP、「中歐貿易協定」等，深刻地嵌入國際經濟體系，建構互依互賴的經貿網絡，提高安全屏障。

軟實力、巧實力比硬實力重要

美國從反恐戰爭脫身，即使採取戰略收縮，仍然不會放鬆對大陸的遏制與圍堵。事實上，歐巴馬時期的「重返亞洲」、川普時期的「印太戰略」，都是以大陸為假想敵，足見情勢險惡。而拜登面對的是一個分裂的美國，為維繫團結，必須延續川普反中路線，加大反中力度。觀察拜登政府一連串的合縱連橫，以中共為最大戰略對象的態勢非常清晰。

但情勢已與20年前不同，小布希時代的美國，無論在實力與信心上足可透過以軍事為主的壓力，在短時間之內壓制住大陸的崛起。如今中國養精蓄銳，早非吳下阿蒙。這一點拜登不會不知道，也絕不容許自己背負被大陸超越的歷史罪名，歷史確實有可能回到「修昔底德陷阱」霸權之爭的道路，這是近期東亞戰略情勢急速惡化，台海顯得戰雲密布的主因。只能希望在東升西降的歷史進程中，兩強領導人能理解，21世紀的國家競爭，軟實力與巧實力比硬實力重要，絕不能以戰爭為國家成長的手段。

冷戰時代東北亞與東南亞兩場戰爭，台灣享受了戰爭紅利；後冷戰時代台灣利用大陸的成長機遇享受了和平紅利。如今大陸是台灣最大出口對象，產業鏈密切結合，不可能從中美對抗中獲取冷戰紅利。美日高峰會後，中日關係倒退，東亞局勢充滿變數，台灣切不可因《美日聯合聲明》對台海安全的表態而沾沾自喜。台灣在政治上親美反中，經濟上卻極度依賴大陸市場，中美對抗若日益惡化，政治、經濟的兩頭討好終將難以維繫，最後必有一失。