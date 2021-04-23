「美國誰也領導不了，美國只能領導自己。日本誰也領導不了，有時日本連自己都無法領導。中國誰也不想領導，中國只想領導自己。」這段話出自20多年前大陸的一本暢銷書《中國可以說不》書中很有名的一段話。現在若出自大陸的外交官口中也不會令人覺得驚訝。從憤青的必讀書到楊潔箎的「中國人不吃這一套」，30年看似一脈相承，但其中思維與格局也發生一些轉變。

許多學者至今仍認為中國民族主義就是百年恥辱的歷史記憶，對世界缺乏客觀理解的非理性反應，是義和團式的仇外盲動，是自卑情結的心理防衛。過去也許很長一段時間是如此，也部分沉澱成為中國民族主義的底色。但是隨著中國大陸打開國門40多年，與全世界密切交往，出國留學、旅行、移居的人數眾多，見識與眼界大開，中國的民族主義正在產生變化。

就像美國學者杜尼（Daniel Deudney）所說，與其說美國贏得了冷戰，不如說是蘇聯敗給了自己。他還指出，導致蘇聯瓦解的不是喬治華盛頓和亞當斯密，而是約翰藍儂和牛仔褲。資訊封閉和物質匱乏的蘇聯青年欣羨西方的生活和流行文化，知識分子擁抱全球主義與人文主義。但是西方的主流媒體與政客從來都不願承認或根本無視這個事實，他們的心中只有善惡二分的對立世界，是西方自由民主人權理念打敗專制的共產主義，自由民主是人類追求的最高目標，至此世界歷史來到終點。這套思維與操作同樣運用在對付現在的中共，他們相信同樣的套路可以再打贏一場冷戰。

東歐共產政權垮台、蘇聯帝國瓦解，這些地區以為會迎來西方的支持、和解與尊重，結果是北約東擴擠壓戰略空間；以自由經濟之名搜刮分贓國家資產；對國家政治轉型指手畫腳。社會紊亂、民生凋敝，因此刺激出民族主義領袖。西方還是沒有學到教訓。

西方像是一隻教鴨子飛行的烏鴉，高高在上，自認站在道德制高點對不同的文化與社會發展，指點江山。而且所謂的普世價值常常出現為政治服務的雙重標準，西方國家有選擇性的介入與指責，西方媒體也常常犧牲中立，以有色眼鏡看待中國。

近代中國受到列強欺凌，也深刻反思過，對西方的學習從器物、制度到文化，甚至在民國初年還不少文人主張「全盤西化」。中國大陸改革開放後，派遣大量留學生前往西方國家，也引入不少西方思潮與流行文化。但是隨著中國國力的增長，與西方世界接觸的密切，挫折感卻與日俱增。這就好似窮孩子透過努力力爭上游的故事：當他貧窮被嫌棄沒錢，他努力賺錢；等到有錢了，被嫌沒文化；等到有知識了，被嫌沒品味；等到有品味了，被嫌棄沒道德、出身低、血統差等等什麼都來了。西方不自覺地為中國的民族主義不斷地打雞血，而以為中國的民族主義還只是義和團式的叫囂。

許多大陸留學生之間都流傳著這麼一句話：「出國更愛國」。許多原本懷抱對西方憧憬美夢的留學生，發現西方的媒體也不盡公平，對於亞洲無知且充滿偏見。一些原本對政治默不關心甚至厭惡的學子，也開始認真思考中國的前途。近年來西方的民粹與排外風潮，尤其是新冠疫情發生後對華人與亞裔的攻擊與歧視更加嚴重，大批學子發現西方尤其是美國已非久留之地，發展機會又不如國內，紛紛打道回府。這些在不同的體制與文化生活過的留學生，對於大陸的民族主義會注入更多的理性成分。

中國作為一個龐大人口、區域發展複雜的國家，加上屈辱的歷史，不可能也不應該沒有民族主義，問題是中國需要怎樣的民族主義。中國來到一個新的時刻，必須要用新的眼光看待中國與世界，正視中國的不足與短板，重溫傳統文化價值，建立自己的文化內核。有了自己的文化內涵，就會清晰認識到自己的問題與發展道路，不再隨著外部世界的變化與刺激而有衝動隨機的反應，到此境界，中國的民族主義才會是凝聚民族力量的共識與民族復興的基石。（作者為大學退休教授）