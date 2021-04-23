彰化警方一個分局長，指示所屬員警在處理對蔡英文總統的陳情抗議事件時，遇有陳抗者推擠，就「順勢跌倒」，然後把陳抗者以妨害公務現行犯逮捕的事，經彰化地方法院法官明查揭露，令社會驚訝。令人擔憂的是，這一「假摔嫁禍」侵害人權的情況，並非單一個案，而是長期存在警界。

相較其他曾經發生過的案件，彰化這件假摔還算是輕微到不行的案例。依彰化地方法院的判決內容，這個警察分局長「只是」告訴所屬員警，在應對陳抗事件時，「如果有推擠就跌倒，直接用妨害公務現行犯逮捕」，還沒有加諸其他更重的法律責任，在被嫁禍的民眾身上。

大約30年前，台北市警察局發生的一件嫁禍人民事件，更為離譜。市警察局人員在中山區處理一件拆屋案件時，遇到屋主母子一家人的抗爭。當場，警方說有一名警員被「推倒打傷」，就依妨害公務罪嫌究辦這母子一家人。

最扯的是，這名被「推倒打傷」的警員送醫後，檢具醫院的診斷書，說他身受重傷，下半身無法動彈，不僅向所屬單位申請長期的公傷假，返回彰化老家養傷，警方還依妨害公務及重傷害罪究辦這家人。

由於這名警察每次出庭時，都坐輪椅，又加上有醫院診斷證明，法院將推倒這名警察的媽媽、兒子判處必須坐牢的有期徒刑。可是事實上，這名警察沒有受重傷，也不必坐輪椅，他在彰化老家活動自如，騎自行車悠遊，享受長期公傷假。

他的警察長官放任他這麼幹。當時是這母子找上我，再找人去彰化拍下這名警察飛身坐上自行車的影片作為證據，在這名警察又坐輪椅出庭時，當場予以揭穿，整件事才真相大白。

前年，澎湖有個派出所主管，為了抓酒駕的績效，幹了這樣的事。有一個鄉代表酒後開車到派出所報案，說他的錢不見了。主管在處理完報案事務後，明明知道這個鄉代表酒味沖鼻，還放任這個鄉代表從他眼前「酒後開車」離去。然後，這個主管立馬指派員警跟出去，在道路上攔下鄉代表，指控他「酒後駕車」。

說到這裡，我們就必須回到什麼是警察的這個最基本的問題上。警察是執法者，依據法律執行職務。警察也是司法警察，他們有摘奸發伏，打擊犯罪、保護人民的天職。說簡單點，就是打擊不法，保護合法。

做為執法者，警察最重要的是自己的執勤作為，必須合法。警察接觸及處理人民的事件，取證也都必須符合程序正義。可是，我們的警界受到上級指命及績效的壓力，不少主管、警察在執勤的作法上，為了自己利益，而犧牲人民權益，沒有程序正義可言。這就是警察主管寧可為了不讓蔡英文總統聽到或看到陳抗聲，就要員警假摔嫁禍的根本問題所在。

探究起來，這幾來不斷在美國各地發生的多件警察使用過度暴力，用腿膝強壓死非裔美國人，或者開槍打死非裔美國人的事件，在外觀上雖然與我們警察假摔事件不同，但根本的原因則相同。或多或少是我們社會、行政機關、法院都給予警察過度的「信任優勢」（the benefit of the doubt)所造成。

在這種警察說法凌駕人民指述的「信任優勢」鼓勵下，當然就會有心存不正的警察，為交差搞假摔誣陷人民、為績效設陷阱誣指人民等等的作法發生。如今，在彰化的這一陳抗假摔事件，幸好有法官明察秋毫，為陳抗者平反，但其他警察作假的事件呢？人民只能自求多福。

作假之外，警察為顧全自己「不被舉發」的利益，間接成為「檢舉魔人」幫凶，四處依「檢舉魔人」的檢舉，告發民眾違規的事件，最近也已引發強烈的民怨。行政院、警界高層不應裝聾作啞，必須及早重視這類警察作假或者過度使用執法權力的情事，檢討出一套改正的辦法，讓警察的執法能受到人民信任。