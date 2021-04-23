為了因應氣候變遷所做的能源轉型設施經常碰到民意反彈，連被視為最「綠色永續」的風力發電機也被居民抗議嫌惡，遑論其他各種具潛在危險的設施，例如火力發電廠、核電站、核廢料儲存場、天然氣儲氣槽，乃至地熱開發，都會觸發在地鄰里縣市的排拒。最近成案的「珍愛藻礁」公投就可看作一個典型案例桃園在地居民反對將中油「第三天然氣接收站」設在大潭，進而把抗爭提升到一個全國性的環保運動。

各種公共設施，或許有利於國民多數，但不利於當地居民時，常引來強力反彈。沒有人歡迎監獄、精神病院、垃圾場、焚化廠這些「嫌惡設施」，首先影響的就是當地的房價、地價，人同此心，心同此裡，鄰里之間很有默契地一致反對，甚而連大巨蛋等運動場館都在反對之列，因為加油聲擾人清夢，演唱會萬人嘶喊，場內瘋狂跳動讓場外居民抓狂，車潮人潮都衝擊交通。這些設施最好離我的住家遠遠的，這就是「不要在我家後院」（Not in My Back Yard）症候群，簡稱「鄰避」NIMBY。

另方面，在我家陽台眺望之處建公園，公園下建地下停車場，居民優先停車，晚間停車優惠，這樣的設施就變成「拚迎」（PIMBY）對象歡迎來我家後院（Please in My Back Yard）。民意代表、民選縣市長的功績就看你挖了多少預算來做「拚迎」，有「拚迎」就能「拚贏」。選民也考驗著你抗拒甚至趕走多少鄰避設施，你能檔下，我們就選你連任。

從宏觀角度而言，執政者必須進行上述各種公共建設，沒有焚化廠，垃圾何處去？沒有發電廠，工廠如何開工？沒有監獄，如何管束犯人？然而，在地居民不管這些，只要不設在我家隔壁就好！

微觀的利益真實而切身，在地居民迅速集結，鄰避或拚迎，全國公民則事不關己，漠不關心，一場又一場的抗爭與「溝通」，有時感人淚下，有時莫名其妙。執政者招數用盡時，就把一地的反對轉化成對於全體國民的威脅，例如最近「藻礁公投」成案後，政府的回應就是「不燃氣，就燒煤」，肺癌來了，台中與台中以南的居民小心了。

新北市與宜蘭反核四，台中反中火，桃園反大潭燃氣發電。這就是我們國家能源安全的困境。整個台灣，像一列奔向懸崖的火車。看不到煞車或轉向的跡象。

自私自利成了地方自治的最高原則。台灣民主化以來，我們就跌入這樣的中央與地方對抗，縣市與縣市角力的大小循環，以致人們開始懷疑民主，想念威權，不是嗎？核一、核二、核三怎麼建立起來的？缺水聲中，台北市的翡翠水庫一枝獨秀，當年並非沒有反對者，都在國民黨內部解決了。

民粹發酵，鄰避與拚迎，越演越烈，激化無解，我們跌入民主的困境。

（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）