從萬眾矚目的旅遊泡泡變成乏人問津的旅遊泡沫，「台帛旅遊泡泡」熱潮退燒正是「呷緊弄破碗」的結果。這件事的本質與出發點都是好的，旅遊業者也樂觀其成，期盼開出紅盤之後可以帶動其他旅遊市場，無奈的是，儘管宣傳力道十足，但配套不足、作業不及、成本報價偏高、行程限制多，尤其過於嚴格的自主管理措施，都導致美麗的泡泡最後只變成幻影。政府應記取此次的教訓，未來再和他國洽談旅遊泡泡時不可再重蹈覆轍。

旅遊泡泡是疫情下旅遊經濟推動的權宜措施，依當下兩國的疫情條件協商啟動，而後在實施過程中，如果遇到問題即可終止的一項措施。今年3月11日在一場疫苗及旅遊泡泡的座談記者會中，個人就曾當面提醒衛福部的出席代表，旅遊泡泡的管控若過於嚴格，恐怕會影響民眾的報名意願，屆時如果參加的人數過少，是會丟政府的臉。可惜當時正好在新聞浪頭上，各界對於旅遊泡泡的想法都過於樂觀。

旅遊的目的就是為了放鬆，並能享受異地體驗達到心靈舒暢，且觀光屬於自由開放的市場，若有過多外力的介入，勢必會有反效果。旅客為出個國，於3天前先要花500元，拿健保卡接受公會查核是否符合出國條件，出發前4個小時在機場接受核酸檢測，回國後又要接受5+9天的自主健康管理，而這些規範已經不是旅行社業者能夠承擔的，導致後來旅行社採取退出、取消出團的止血自保策略。

旅遊泡泡成了旅遊泡沫，廣大的旅遊業者及民眾都希望政府給一個說法。連帛琉官方都很納悶不解，當時被政府及民間認為是一個成功的旅遊泡泡，如今為何會走不下去？

據個人了解，當時我方曾對帛琉地方各景點及7成容納量的管控方式表達不認同的看法，但是帛琉總統惠恕仁返國後，即刻要求配合的各單位放寬，包括原本防疫措施作業費用的500元都一併取消，已展現十足的誠意。

而我們呢？華航降了票價，衛福部也放寬自主健康管理，但遊客最介意的是返國後還有14天的自主健康管理，在家一人一室、出門不能搭大眾運輸工具、不能聚餐、不能聚會及不能去醫院等等，且還要做一次自費核酸檢測。只為出個國玩玩，回來後卻要接受種種的管控。最安全的帛琉歡迎我們去，而我們卻沒有誠意做後續改善，當時政府說實施後會做滾動式管理，結果呢？卻沒有對我們的邦交國給予實質誠意的配合支持。

事實上，帛琉本來就不是國人出國旅遊的主要目的地，政府推動台帛旅遊泡泡是為了幫助旅遊觀光業者，也能趁機宣傳台灣的防疫成績。但整件事的操作證明操之過急，再怎麼好的泡泡都會被吹破。尤其是各單位的協調不足，繁複的程序都會讓旅客卻步，政府必須將台帛旅遊泡泡的推動成敗，當成後疫情時代推動旅遊措施的重要參考。

依個人曾在旅行公會全聯會任職10多年的經驗建議政府，有些繁瑣的程序都可省略，如旅行社業者可先讓旅客填寫切結書，省去出發前的查核作業，待旅客到機場篩檢前再一併查核；旅客返國之後的14天自主健康管理，可以考量帛琉無確診個案，且逾半數民眾都已施打疫苗，建議國人自帛琉返台3到5天內自費篩檢，若結果為陰性就可不須再自主管理，若有確診病例此項措施即可停止，這些作法並不困難。

觀光的主體是旅客，政府要站在「人」的角度思考，而非只想著政治、宣傳，畢竟觀光是民眾生活不可或缺的一部分，有良善的配套與充足準備，才能應付瞬息萬變的觀光市場。曾被政府誇稱為全世界第一個成功推動的旅遊泡泡，如今呢？但願不是第一個失敗的旅遊泡泡。期盼政府多加油了！（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）