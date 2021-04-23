沒有多少電影可以像《戰狼》一樣，拿來形容官方的外交政策。英雄主義人人愛，好的英雄來自於好的反派，那麼《戰狼》的反派，有說服力嗎？

《戰狼》前兩集的反派，是西方僱傭兵，這是從霍元甲到葉問，一脈相傳的「打洋人」元素。但洋人這麼多，為什麼設定毫無來由的僱傭兵呢？導演吳京講得很白，就是電影審查制度的關係，「設定外國軍人，麻煩太多。」

要講成功反派，來看看《戰狼》的美國乾哥哥，以藍波為主角的《第一滴血》怎麼做。

從後往前推，2008年《第一滴血》第四集的反派是緬甸軍政府；1988年第三集是在阿富汗打俄國人；1985年第二集是拋棄藍波的政客，以及越南及蘇聯軍隊；而1982第一集，表面上的反派是小鎮警長，實際則是美國社會對越戰退伍軍人的不信任，讓許多觀眾坐立難安。

《第一滴血》系列的反派，在現實世界找得到原型。例如第四集那個屠殺平民的緬甸軍政府，放到現在居然毫無違合感；而第三集協助主角的阿富汗反抗軍原型，後來成為賓拉登組織，也從電影中看出美國中東政策的尷尬。

如果《戰狼》能夠擁有《第一滴血》的反派空間，那有太多故事，可以抓住觀眾的眼球。例如以薄熙來事件當背景，（戰狼主角）冷鋒巧遇一位被追殺的陌生人，原來他是地方腐敗高層的部屬，要把高層的犯罪證據送交北京……

或者中印邊界軍事衝突，一支解放軍部隊被打散，殘部巧遇在附近隱居的冷峰……

或者昔日長官要求已退伍的冷鋒，到南海、台海、釣魚台周遭出任務，交手原型伊森韓特的美國情報人員……

可惜，這樣當代的設定很難通過北京的電影審查機制，對岸影片要塑造好的反派，似乎只能往民國片、歷史劇找。

另一方面，在「非黑即白」的冷戰時代過去之後，好萊塢以當代世界為背景的成功反派，也是可遇不可求。都說中美對抗，但現在好萊塢電影裡的中國，都是「高大上」，有抵抗外星人的，有研究巨齒鯊的，有幫鋼鐵人動手術的，這當然是看在中國市場的份上。

大陸電影的反派受到政治因素限制，好萊塢電影的反派受到市場因素限制；反派難尋，其實是凸顯全球化趨勢下，世界各國都有或多或少的共生關係，與冷戰時期彼此站隊，好人壞人一目瞭然大不相同。這對世界和平應該是件好事。

而對台灣來說，如果中美連在虛幻的電影裡都對立不起來，又能夠在現實的世界中對抗到什麼程度呢？

把「中美對決」拍成一部電影，那麼台灣的處境，很類似《驚爆十三天》中的古巴。蘇聯在古巴設置核飛彈要「制衡美國」，美國威脅對古巴實施第一波「核打擊」。如果用民進黨的標準，那蘇聯對古巴真的是有夠友好，將蘇聯的軍人，最先進的飛彈都派遣到古巴領土。

但作為交換，古巴要承受「美國核打擊」的風險，雖然最後古巴是賭贏了，但筆者若是古巴人民，會寧願一開始就不要賭。（作者為革實基金會副執行長）

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