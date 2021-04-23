近來立法院蔡易餘等16位民進黨籍委員提案，修正會計法第99條之1，主張「對辦理國務機要費等相關業務之人員，其所按照行政慣例之行為，應給予善意之信賴保護」，故將「機要費」納入會計法第99條之1刑事免責之範圍，並大言不慚表示並非為陳水扁總統個人解套云云，筆者期期以為不可，並認為相關立委宣稱本案並非為陳總統個案解套，實有侮辱國人智商之嫌。

首先必須釐清的是，「國務機要費」、「特別費」及「機密費」三者性質有別，本來就不適合混為一談；綠營民代及學者宣稱國務機要費兼有特別費及機密費之性質，很明顯有混淆視聽之嫌。回溯「機要費」的編列歷史，早年除總統府編列有「國務機要費」外，行政院亦曾編列「行政機要費」。但不論是國務機要費或行政機要費，均必須具備完整單據始得核銷，此分別有「總統府國務機要經費支用程序作業規定」及行政院所頒行之「各機關單位預算執行要點」可稽。把必須檢具單據才能核銷的國務機要費，跟過往可以一半不用檢具單據核銷的特別費拿來混為一談，很明顯有魚目混珠的嫌疑。

也因此，當年陳水扁總統因涉嫌私用發票、以假發票、假犒賞清冊、捏造「南線專案」等不正手法，自國務機要費貪污1億742萬元時，雖曾提出此為「歷史共業」之辯詞，但旋即遭李登輝前總統嚴厲駁斥，表示李總統任內國務機要費之支用均係依據會計制度辦理；台聯秘書長也表示，李總統任內並沒有陳水扁總統利用國務機要費購買1500萬SOGO禮券，或是跟民間公司負責人索取單據的狀況，明確區別兩者之歧異。

實則，涉嫌挪用國務機要費之總統，從古至今只有陳水扁一人，李登輝總統、馬英九總統及蔡英文總統均無挪用國務機要費問題；也因此，本案修正後唯一之受惠者即為陳水扁前總統，然而提案立委居然主張此次修法並非個案修法，豈不是荒天下之大謬？這根本是侮辱台灣人民的智商！

須知，國務機要費既然必須檢具單據核銷，以不實單據向國庫請款，就已經構成「使公務員登載不實」之「偽造公文書罪」以及「詐欺取財罪」，而將公款藉由不實名目請領後匯入私人實力支配之下，本就是典型的貪污行為。陳水扁總統因此曾被高等法院判刑20年。此外，回顧陳水扁前總統賢伉儷之前科紀錄，實在是罄竹難書：1. 龍潭購地案：扁家收賄3億元，國庫支付百億元購買龍潭工業用地，判處陳水扁及吳淑珍各有期徒刑11年及罰金1.5億元；2. 陳敏薰大華證券及101董座行賄案：扁家收賄1000萬元，判處陳水扁及吳淑珍各有期徒刑8年及罰金500萬元；3. 南港展覽館行賄案：力拓公司郭銓慶行賄吳淑珍9181萬（美金273.55萬元）以取得評選委員名單再加以行賄，獲得南港展覽館興建工程35億9313.5萬元標案，判處吳淑珍有期徒刑9年，罰金2000萬元；4. 龍潭工業區賄款洗錢案：判處陳水扁及吳淑珍各有期徒刑2年，罰金300萬元；5. 元大併復華金行賄案：收賄2億元，判處陳水扁有期徒刑10年，罰金1億元，吳淑珍有期徒刑8年，罰金8000萬元；6. 教唆偽證案：教唆陳致中、陳幸妤及趙建民作偽證，將國務費私用發票說是公務支出，吳淑珍有期徒刑9個月。

以上這些案件，光就已經判決定讞的部分，陳水扁應合併執行有期徒刑20年，併科罰金2億5千萬元；吳淑珍有期徒刑20年、併科罰金2億元，並沒收貪污金額6億181萬元。而民進黨此時急急忙忙為陳水扁修法解套，是想要幫陳水扁保住他涉嫌貪污國務機要費的1億742萬嗎？

為了一個判刑20年確定，已知貪污6億的貪污犯陳水扁修法，幫他保住1億742萬元的國務機要費貪污贓款，這就是民進黨的「清廉執政」？筆者期許民進黨立委懸崖勒馬，切莫為了一個貪污犯進行個案修法，否則不免讓人懷疑，民進黨甘冒大不諱強行修法，莫非是因為陳水扁總統千金陳幸妤那句名言：「你們誰沒拿過我爸的錢？」（作者為台北市立大學兼任助理教授）

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