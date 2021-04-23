2020年有份民調，謂一旦兩岸開戰，有96%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」，但弔詭的是，竟然有高達87%的18、19歲青年「不支持」徵兵制。

最近不知是否是兵源不足，國防部竟然把腦筋動到那些在宮廟當陣頭的「義勇」們，計畫納入「防衛後備動員」的對象。

平時每逢迎神廟會，就會看到一群群宮廟義勇們，粉墨登場變成陣頭、八家將在廟前走秀；卸了妝，就變成角頭兄弟，聚眾逞兇鬥狠。不時還會跟別處宮廟的「義勇」們，為了搶鑾轎大打出手，雙方多人掛彩。這種亂象已經成為具有地方特色的宮廟活動。

這樣的宮廟義勇，很難不讓人聯想到當年為慈禧太后痛打洋人的那群義和團了！他們也是自認為只要身上、額頭上貼上符咒，就有神明護體，就不怕洋槍洋炮，勇敢地為慈禧太后教訓洋人。

有不長眼的外國媒體，曾經把咱們蔡總統比喻為民主獨裁的慈禧，引起執政黨網軍的一陣猛力撻伐。如今國防部企圖號召宮廟義勇護國，不是正好提醒這些曾經對蔡總統不敬的外國媒體，找到新的旁證了嗎？

多位軍方將領，把拍總統馬屁作為升官的終南捷徑，但是就怕此舉會讓蔡總統被外國媒體影射為慈禧再世，恐怕是拍馬屁拍到馬腿上，適得其反。

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