大學新型考招制度，明年即將正式上路，不論入學考試時程，抑或考試科目設計，乃至分科測驗計分，都與現行制度迥異。日昨當局公布草案，考試時程大幅延後，不惟引發各界質疑，考生更是惴慄不安，相關單位必須正視。

考招新制草案規劃，學測仍在寒假舉行，打頭陣的繁星推薦，從三月延後至四月；個人申請二階甄試，則在五至六月辦理；指考改為分科測驗，由七月初改七月底，榜單則八月底公告。現行多元入學方案，嚴重衝擊高中教學，三下課程幾乎荒廢，教育品質不堪聞問，為讓高中學習完整，考招調整確有必要，但學測維持在寒假，其他時程皆往後延，不惟不利課綱推動，高中學習弊端難解，也讓甄試時間緊迫，校系撞期機率大增，更無法與國際競爭，將優秀學生留台灣，當局顯然畫錯重點。

相關單位一再宣稱，新考招方案上路後，有利高中完整學習，並可減緩升學壓力。檢視高中課程規劃，選修課多集中高三，不少加深加廣課程，都與銜接大學有關，理應更受學生重視，然目前升學管當中，申請入學比率最高，考生報名人數最多，加以寒假舉行學測，學生為爭取好成績，高三上時忙於複習，三下投入甄試準備，根本無暇顧及課程，如何完整有效學習？另申請時程往後延，準備時間反卻拉長，學生一面忙於申請，還得準備分科測驗，如何紓緩升學壓力？

升學考試領導教學，向為台灣教育窠臼，學生只為考試讀書，欠缺自我探索能力，無由展現創意思維，難與先進國家競爭。一Ο八課綱上路後，高中無不全力動員，積極設計特色課程，致力活化教學現場，打破舊有教學框架，引導學生主動學習，激發學生潛能創意，開啟台灣教育契機。無奈新型考招制度，依然囿於舊有思維，仍將高三學生綁架，全力投入升學準備，何來探索自己興趣，遑論激發多元潛能？僅就現行制度微調，堅持兩次考試不放，無由大破大立興革，還望根除當前弊端，落實新課綱的理念，恐是淪為緣木求魚。

同為大學入學考試，科大只考一次統測，可分兩種方式計分，供甄選與分發使用，一般大學為何不行？筆者建議兩試合一，採原指考的十考科，且延至四月中考試，各科計分則分兩種，一為學測的級分制，提供甄選入學篩選；二為指考的百分制，作為分發入學使用。至於招生時程部分，五月中旬辦理繁星，六至七月個申作業，分發於七月底報名，八月上旬即可放榜。上述一試兩用辦法，既能減輕學習壓力，有效解決高三困境；亦可增加甄試時間，降低面試衝堂情況，實乃正本清源之策。

大學入學考招設計，既要滿足招生需求，也得顧及考生權益，更要考量教學現況。考招新制上路在即，各項時程迄未定調，相關配套未盡周延，考生如何安心準備？企盼當局加緊腳步，集思廣益完善配套，及早定調公告周知，以免考生焦慮難安。（作者為高中校長）

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