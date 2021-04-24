在台北的第三天，我們按照導航，從酒店徒步去「總統府」。途中有幾處重要的辦公樓——最高法院等，還有一所大學——東吳大學。和我們熟悉的此類建築相比，這些建築用地都十分節制，沿街，絕無寬闊的廣場作為緩衝。

台北雨水多，總統府對面的廣場，地面有些泥濘，一些人熱火朝天地在排練30週年晚會。遮雨棚下，人們搭起鍋灶在煮點心吃。這天是週末，外交部沒有上班，連門衛也放假了。我們在門口拍了張照片。

往前走，國父紀念館恢宏莊嚴，我在之前的一個學期，剛給高二的學生上過課文《中國建築的特徵》，看到這棟宏偉的建築，立刻就能叫出名來，它的建築形制稱為：廡殿。廡殿建築是房屋建築中等級最高的一種建築形式。

國父紀念館大部分場所均作為藝術展覽館。我們在這裡又看到了一場畫展。台灣的文創產品豐富、精緻，這與對文化的尊重有莫大關係，在這樣的土壤裡，文化具備了的強大的繁殖力。在展館外，一群高中女生在排練跳操，十分青春活力。我突然反應過來，這裡跳舞的不是老年人的廣場舞，而是青年人的舞蹈，這是兩岸生活的又一大不同。

你知道為什麼遊客常常在景點留下「到此一遊」嗎？那是因為有的景點，常常讓人留下遺憾，除了到此一遊，別無收穫。

台北故宮的體驗感之強，令人震撼。這裡的文物，讓你感覺是有生命的、親切的，它們帶著溫潤的光澤，在時光的那一頭張開雙臂，和我們相會。這一定是繼承者具有視它們與生命等同的態度，以及強大的文化再生力，它們因此煥發生機。並不是貧窮限制了我們的想像力，而是，教育，限制了我們的想像力。

僅僅是在「清明上河圖」展館，我一進去就被吸引了。那裡有一個體驗區，可以通過一個個聽筒聽到裡面發出的不同的聲音，比如有打鐵的聲音、酒店裡的吆喝聲。然後它再提示你，到清明上河圖當中尋找剛才的聲音出自何處——於是，一張靜態的古畫頓時有了生命，頓時和當代的你有了互動。

孩子們很喜歡的是每個景點的印章，每個景點都有幾個式樣不同的代表景點特色的印章，孩子們隨身帶著收集印章的小本子，每到一處就蓋章留戀。每個景點的印章，製作都很考究，印痕清晰精美。就連讓遊客墊在本子下面方面蓋章的印章墊，大多都是厚實的膠墊，讓人用起來很滿意。

故宮博物館的旅遊商品店，琳琅滿目，也可以當做一個博物館來參觀。有一本《我的故宮欣賞書》，我毫不猶豫買了。因為無論從裝幀形式、編排體例，還是內容的可讀性和趣味性來說，都秒殺中國其他博物館做的那些形同說明書一樣無味的類似讀物。（《一個大陸語文老師的台灣見聞》之四）（林志武/福州市）

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