獲得連任的台北市長柯文哲，過去幾年建設不多，爭議倒是不少。最近更是動作頻頻，明眼人都看得出來，區區一個台北市長，恐怕已經無法滿足其政治野心。

如果要靠整頓市容、改善交通、廣建青年住宅來拚選票，已經蹉跎了6年，現在才做恐怕緩不濟急。這些年經歷過大小幾次選舉，他應該已經體會出來，想要拉攏親綠選票，最廉價的方式，就是靠民粹、靠反中。

民進黨藉口「轉型正義」，要求各級政府、教育單位、軍方，把蔣中正銅像全部去除。台北市則藉口「去中國化」，計畫將含有「中國特色」的街道，如中山北路、南京東路、北平路、撫遠街等象徵「被中國包圍」的街道，全部改名，實現其所謂的「正名運動」。透過北市議會親綠議員的大力支持，將這些街道改名，應該不會太困難。

這一招不但可以凸顯他的魄力，更能證明他反中愛台的決心，絕不像蔡政府這樣，嚷著要中華航空改名、要改國徽，結果都是雷聲大雨點小。

問題是，街道改名究竟有什麼實質意義？ 改成「渭水路」、「登輝路」、「南榕路」等，就能表示本土化、愛台灣？ 要編列多少預算來更改街道路牌、地址名牌、戶政更名、更改捷運站牌等？ 浪費納稅人的血汗錢，難道真能讓年輕人及後代從此忘了國民政府遷台、治台超過一甲子的史實？

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