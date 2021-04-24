蔡英文面對「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表高談淨零，再度拋出「綠電國家隊」！目前全台能源政策失衡，拚了5年綠電占比為6%，這數字會不會讓人懷疑蔡英文「非核」決心？

用「綠」廢核，在這次矚目藻礁公投下，「三接」讓民進黨由上到下全部現形。讓人看清蔡政府「非核家園」真正面目，原來替代電力是火電滿載而非乾淨綠電。

因而，就有網友痛批「說好的綠電？怎成全島都是火電滿家園！」蔡英文的能源政策失衡現狀，似乎已跟原先說好的綠電基載完全不同調，最終呈現的是火電數據狂燒上去。

台灣乾淨的能源路途遙遠，隨著蔡政府吿喊「非核家園」政治口號推動下，在面對全台用電擴增的實際現況，當初貿然政治性廢掉核四，就注定已擋不住火電增載的速度。

這政策零和思維，從能源數據上來看，綠能加上核能占比，若能讓火電占比不再增長就已經不錯了。如今火電大增之下，眼前民眾就必需承擔「用肺發電」的悲劇，談什麼淨零，而且2050蔡英文在哪裡都不知道了！

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