日本首相菅義偉訪美後返日，南韓總統文在寅應美國總統拜登之邀也將於5月訪美。不料，文在寅尚未出發前，已經傳出美韓間的各種吵雜聲音，似乎已在暗示文在寅此行的成果不樂觀。

首先，文在寅來自南韓媒體與反對黨的壓力不少。媒體與反對黨以菅義偉此次訪美成功獲得1億人次的輝瑞疫苗訂購可於9月到位為例，不斷放話和警告，看看文在寅能從美方拿多少疫苗回來，甚至要求文在寅親自與輝瑞等藥廠負責人見面洽談。

日前，外交部長鄭義溶在國會外交統一委員會答覆國會議員質詢指出：患難之交才是真朋友。去年疫情初期時，南韓曾提供美國口罩和快速篩檢包等，因此，現在該由美國有所回報。然而，立即被拜登與國務院連番潑冷水稱，疫苗以美國國內為優先，並且以參與QUAD4國為提供對象。

當然，美國向文在寅施壓，準備禮物來，不能只伸手要疫苗。其實，拜登採取報復至為明顯。3月中旬，國務卿布林肯和國防部長奧斯汀首次訪韓與韓方舉行「2加2會談」，會後聯合聲明中，南韓不願得罪中國大陸和北韓，所以故意刪除「香港、新疆、北核」等字眼，讓布林肯和奧斯汀很不爽返美，立即報告拜登。

文在寅與拜登已有齟齬在先。在4月7日首爾與釜山市長補選前，美國丟出文在寅政府的貪污等種種不是，甚至提及文在寅漠視言論自由等，批評的水平好像如同北韓對待，因此，儘管文在寅選前的各種買票利誘，還是慘敗。拜登趁文在寅選情跌入谷底時，又狠狠打了文在寅巴掌。

以拜登的資歷對文在寅親中和親北瞭如指掌，也許已放棄文在寅，選擇與未來新政府打交道。因此，早應出爐的美國對北韓新政策至今無音訊，以此施壓文在寅。近日，文在寅接受《紐約時報》採訪時卻再次呼籲拜登以「川金會」模式，早日舉行「拜金會」，但是拜登還是堅持金正恩先放棄核武，否則繼續維持經濟制裁，免談什麼高峰會談。甚至，要求文在寅與美國共同抗中及三星公司赴美設立半導體工廠。

文在寅此次訪美來自四面八方的挑戰。一是國內已展開明年3月總統選舉和6月全國地方自治縣市長及議員選舉賽程，如果返韓行李空空，勢必會影響文在寅4月7日敗選的另一個選戰，如果再次出現補選結果，恐怕會讓文在寅掉落深谷無法翻身。

目前來看，文在寅唯一希望寄託在習近平與金正恩能於今年內回訪首爾，成為一副治療萬病的選舉「特效藥」。以現前趨勢發展，也許習近平於年底前訪韓機會比較樂觀，然而對金正恩訪韓則微乎其微。因為，金正恩已宣佈北韓不參加7月舉行的東運，暗示文在寅不要做夢重演平昌冬運模式，開啟兩韓對話機會。

無論如何，文在寅訪美被拜登「摸頭」的可能性低，因為文在寅無法改變他的親中親北達成南北韓統一的基調與願望。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）