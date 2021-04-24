記得1991年年底，有國民黨籍的某陳姓立法委員，（後加入民進黨，曾任總統府副秘書長），在立法院院會中，提出「海峽兩岸、一邊一國」，一時群情譁然，中國國民黨中央常會，很多重量級委員（多已過世）鄭重提案，要求當時黨主席李登輝先生立即調查懲處，當時李主席躊躇半晌，最後裁示交政策會先澄清「一個中國」的意涵，幾經輾轉，最後交由「國家統一委員會」處理。

迄1992年8月1日，國家統一委員會第八次會議通過關於「一個中國」的涵義：海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同，中共當局認為「一個中國」即為「中華人民共和國」，將來統一以後，台灣將為其轄下的一個特別行政區；我方則認為「一個中國」應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前治權僅及於台澎金馬，台灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分。

1993年4月27日，台灣海基會董事長辜振甫與大陸海協會會長汪道涵在新加坡會談（簡稱辜汪會談）之前，對方要求以「一個中國」原則，為會談基礎，為尋求「一個中國」原則的共識，兩會須先行協商，台灣海基會派出法律服務處處長許惠佑，大陸派出諮詢部副主任周寧，代表雙方於1992年10月28日在香港世貿中心會談。

雙方代表都準時到達會場，會談剛開始，海協會代表即開門見山的提出處理「一個中國」原則的議題，經雙方反覆推敲，始終未能取得彼此均能接受的方案。

隔天（10月29日）許惠佑根據陸委會的最新授權，提出修正方案：「在海峽兩岸，共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對一個中國的涵義，認知各有不同，期待達成具體的文字共識」幾經斟酌，最後還是未能取得結論。

10月30日許惠佑再次根據授權，建議前述方案能否相互諒解，採用各自口頭聲明表述的方式，處理一中原則的立場，海協會未作回應，香港會談即告結束。許惠佑當即在香港發表聲明：「處理一個中國的立場，經徵得主管機關同意，以口頭聲明方式，各自表述，我方將根據國統會8月1月對一個中國涵意的決議加以表述。」 11月3日海基會將「上述聲明」以函件通知大陸海協會，海協會副秘書長孫亞夫當天即以電話告知海基會秘書長陳榮傑：「對於海基會的決議，海協會充分尊重，並接受海基會的建議。」 這就是「九二共識」的真相與源頭根本，1993年4月27日辜汪新加坡會談，就是以這個共識為基礎得以實現。

「九二共識」是歷史事實，今天任何對「九二共識」的表述，必須根據歷史事實，保持原汁原味，不得擅自變更增減。2018年韓國瑜競選高雄市長說「九二共識」是兩岸和平相處的定海神針，曾引起從南到北的一片「青天白日」的旗海，這表示台灣同胞內心深處都潛存有這個共識，台灣各黨派都高調要尊重民意，這就是真實的民意。願共勉之！（作者為前退輔會主委）