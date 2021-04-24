根據衛福部「豬肉儀表板」新近統計，今年以來，台灣已進口美國豬肉1097噸，內臟等其他可食部位超過725噸，合計逾1800噸；然而，市場上不但幾乎沒有驗出含萊劑的美豬，甚至沒有標示進口地為美國的豬肉，為什麼會如此？令人費解。

疑為反萊豬公投避鋒頭

今年1月蔡政府不顧民意反對，強行開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口。4個月過去了，市場竟卻如此一片冷颼颼。外界質疑，莫非是因為蔡政府擔心828反萊豬公投的結果，因此不讓業者在公投前進口萊豬，以壓抑民眾投票的意願。但衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲都否認政府有任何干預，強調要不要進口萊豬是廠商自主的商業行為。

既然廠商沒有進口萊豬意願，民眾反對萊豬進口，更不會購買食用，那蔡政府為什麼一定要在去年8月決定開放呢？難道就不能等國人有較高共識時再說嗎？還是如外界所猜測，蔡政府急著在11月分美國總統大選前宣布這項政策，是為了替川普釋放利多，為他助選。如今看來，業者、消費者都不捧場，蔡政府開放萊豬根本就是沒事找事惹麻煩。

不過，台灣真的沒有進口萊豬嗎？陳吉仲拍胸脯保證說，台灣至今「連1公克的萊豬都沒有進口」，他怎麼知道？進口美豬無須標示萊劑，政府也沒有進行足夠的查驗，陳吉仲怎能確定進口的美豬完全不含萊劑？

陳吉仲還強調，其實國人吃到萊牛比萊豬的機會大得多。然而，國人一年吃進肚子裡的豬肉及相關製品的分量是牛肉近60倍，如果真如陳吉仲所說，國人因為牛肉而吃到萊劑，就食用比例而言，開放萊豬後國人將吃到更多萊劑。為轉移民眾對萊豬進口政策的不滿，陳吉仲拖美牛下水，卻反而製造了新的疑點。

更不可思議的是，台灣大街小巷、幾乎每家餐館、小吃所張貼的肉品來源告示，都說自己使用的是台灣豬，根本看不到美豬的蹤影，市場調查也顯示，市面上販售的豬肉及相關製品，確實未標示美國，那目前已進口的1800餘噸、合計差不多是15萬頭的美豬，到底到哪裡去了？

陳吉仲說，7成以上都流向了肉品加工、成了豬肉再製品，陳時中卻說，7成還放在冷凍庫裡，所以市面上還沒有標示產地為美國的豬肉及肉製品。雙陳的說法兜不攏，民眾要聽誰的？還是他們兩人的話都不可信，因為自從蔡政府宣布開放萊豬後，市面上出現了各種標示產地為台灣的貼紙、標章，真偽難辨，以至於亂象叢生，蔡政府迄今仍無能解決。

美豬洗產地成了台灣豬

別忘了，之前一家知名的滷肉飯業者，標榜使用台灣豬，卻被發現使用進口豬肉，社會譁然，中央畜產會竟表示，本來就沒有規定說100%國產才可以張貼台灣豬貼紙；照現行《進口貨物原產地認定標準》第7條規定，加工或製造完成重要製程或附加價值率超過35%以上者，就可以將加工地標示為原產地，不必再另行標示各食品原料的原產地。換言之，進口豬肉原料經過在地加工達一定比例後，就可以標示產地為台灣。

多少美國豬或進口豬經「洗產地」後，搖身一變成了台灣豬，恐怕農委會也很難查得出來，因此才會發生美豬已進口1800餘噸，市場上卻不見蹤影的怪異現象。在資訊如此混亂、不確實的情況下，消費者要如何吃得安心？

更可惡的是，官員顯然並不尊重公投、甚至對公投結果表現出輕蔑的態度。立委質詢陳時中，這位替全民健康把關的最高衛生官員，是否可以保證，一旦反萊豬公投通過，就不進口萊豬？他竟刻意迴避，不正面回應，打哈哈地要外界別一天到晚叫他保證。

公投是明確的民意呈現，一旦公投結果顯示人民反對萊豬進口，別說陳時中沒有不遵行的空間，他的長官、行政院長蘇貞昌也必須執行，藍委要陳時中保證不進口，那只是客氣的說法，他還好意思如此油腔滑調。萊劑無標示、美豬不見了，蔡政府食安把關處處漏洞，難怪民眾那麼擔心！