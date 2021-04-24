在美國總統拜登主持的氣候峰會上，大陸國家主席習近平對美方表達正面態度。在外界普遍不看好美中關係的背景下，美方氣候變化特使凱瑞訪問上海並與中方達成《聯合聲明》、習近平應邀赴會並向美方發出善意訊號。這些跡象都說明，美中關係的多元性，或許遠超出人們過往經驗認知，與歷史任何一種兩強關係模式都有所不同。作為美中關係下的「依變項」，已僵持5年多的兩岸關係何去何從，應當從中有所啟發。

站在全體中華民族的高度

過去10餘年，美中戰略界與輿論早就圍繞雙方關係的理想形態持續討論和評估，其中最具代表性的就是「G2共管全球」和「美中新冷戰」兩種。前者鼓吹者主要在大陸，希望美中在全球事務上共同合作，和平、有序、穩定地實現權力中心轉移，美國少數民主黨人亦有此期待，但現今蕩然無存。後者實際上已經在美國前總統川普任內實踐，拜登上任後對中政策的許多做法，也被外界視為「新冷戰」已不可逆轉。

現實呢？北京雖然日益以傳統意識形態對外發動「戰狼外交」，衍生出許多問題，但中南海無意和美國搞「新冷戰」。同樣，美方對北京軍事、經濟與價值觀擴張的警戒心愈來愈高，但正如布林肯所說，「該合作就合作、該競爭就競爭、該對抗就對抗」。在白宮看來，美中就全球事務、地區議題的溝通與合作仍然有必要。因此，目前的美中關係狀態，應可以在「G2」和「新冷戰」的光譜兩端中，找到一個定位，暫且稱之為「新型競合關係」。

從阿拉斯加的唇槍舌劍，到上海氣候會談的握手言和，美中都站在理性務實、和平優先的高度，向世人展示出，雙方雖有許多矛盾，但只要面臨全人類共同面對的重大問題，雙方可以擱置政治分歧，而且有充分的誠意坐下來談，就能談出成果、造福全球。如果兩岸的執政黨和政策團隊，能夠汲取其中的經驗和智慧，站在全體中華民族的高度，思考兩岸如何恢復良性互動、造福於民，相信兩岸關係僵持5年的政局即可扭轉。

「小事大以智，大事小以仁」，這句話在談及兩岸關係時，已經被人引用了無數遍。台灣1990年代GDP占全大陸1/3，如今已被福建省一個省超過。單純從經濟實力來看，台灣在兩岸格局中，只會是「小」的一方，未來將會愈來愈「小」。不僅如此，從軍事地位來看，解放軍遠航能力、反干預能力、陸海空協同作戰能力，近20年間突飛猛進是不爭的事實。若以目前大陸的軍力投入，共軍打破海峽中線、突破第一島鏈只是第一步，未來封鎖台灣海峽兩端甚至台灣東部外海水域，只不過是「另一隻靴子如何落地」的問題。

不過，當大陸愈來愈「大」，台灣愈來愈「小」，大的一方就要承當更多的責任，展現「大的樣子」、拿出更多善意。不必質疑，過去40年大陸對台「硬的一手」是成功、有效的，台灣從兩蔣初期有能力夜襲大陸沿海，如今連因應擾台共機都疲於奔命，更何況台灣老百姓沒人想打仗。大陸的軍力擺在那裡，台獨會有什麼可能呢？再以經濟為例，台積電再厲害、再被美方特邀為座上賓，還不是要到南京設廠擴充產能？這些都說明了，大陸「硬的一手」如同如來佛的神掌，台獨根本翻不了天，那北京還怕什麼？

大陸要善意與台灣打交道

至於大陸對台「軟的一手」，必須要客觀的說，真的是「每十年退一步」乃至「一年不如一年」。當年大陸雖然經濟實力遠遜於台灣，但可以靠愛國情懷拉攏海外台灣留學生，可以靠民族情感與國民黨高層聯繫、可以靠左翼理念吸引黨外人士嚮往，可是如今呢？最近幾年間，北京與台灣各界打交道的能力、說服力、號召力正在快速退化，陸方當然可以辯解說是台灣被美國拉攏，也可以痛批判台灣格局狹小，卻改變不了事實。最近5年大陸拒絕重啟兩岸官方交往，其實是自廢武功，對兩岸關係歷史進程不利。

「硬實力」震懾下，台灣絕無可能獨立，只要自信、善意地與台灣打交道，從非政治性的議題開始做起，反倒會讓台灣民意對北京投以正面觀感。美中有如此大的分歧，但「該合作就合作」，兩岸何嘗不是這樣呢？