2016年是台灣的OTT元年，Netflix和愛奇藝先後攻進台灣市場，時隔5年，Netflix的訂閱數就比分析師預測減少了220萬人，股價重挫8.8%。這間全世界最大的影音串流平台，在190個會員國扎根，至今仍負債累累，讓人不禁思考：OTT（串流媒體）的本質究竟是提供影視內容，還是另有目的?

大多數OTT-TV獲利模式是會員制，在新冠疫情下，Netflix、HBO、Disney+訂戶都明顯增加；但根據Deloitte去年10月的調查，1千多名受訪者中，46%在過去6個月至少退訂一項串流媒體服務。其中，有6成退訂的原因是，觀眾已看完了想看的節目。

內容更新對維持會員數至關重要。相較於傳統電視的一天一集，訂閱OTT-TV隨選服務的觀眾，就像拿到了ALL YOU CAN EAT的門票，兩天追完一部40集的劇是家常便飯，能吃多少是多少，此為局限之一。之二，還要順應各國法規，像歐盟就規定外國平台內容30%必須是歐洲出品。之三，內容產業成本極高，2020年Netflix投資了173億美元在內容製作上，而韓劇《來自星星的你》的每集版權費更高達50萬美金。OTT根本是一個用錢砸出來的影像王國，美麗而虛幻。

有趣的是，相較於美國有線電視月費台幣2千元，高成本的OTT-TV訂閱均價卻只有4百元，入不敷出，又需時刻燒錢投資新內容以維持訂戶數，這樣的惡性循環，中美兩國最大的愛奇藝跟Netflix不知還能撐多久？緊追在後的HBO跟Disney+，雖也是OTT，但就是老內容供應商，OTT只是其中一個銷售管道，長久經營下的觀眾黏著度高，所以成立一年的Disney+以4500小時的內容就擄獲1億訂戶數，Netflix如今有4萬小時的內容，但當年達成1億訂戶也耗費了10年。

既然不賺錢，為何中美兩國還搶入OTT-TV市場？比起一間節目製作公司，我倒覺得OTT-TV更像是文化傳銷工具，藉此提升文化覆蓋率。畢竟一個不賺錢的產業，若無國家支持則難以為繼，外國媒體巨擘的強勢，確實能在不知不覺中滲透當地生活，讓觀眾習於文化殖民的風華。思想轉移的極致，就是潛移默化。

數位經濟的競賽裡，匯流才有機會成為贏家。百花齊放中，後進的Disney+以內容提供者的優勢成為潛力巨獸，但難說10年甚至20年後，會不會面臨與Netflix相同的困境？畢竟內容創作燒錢，大胃王也非少數。OTT-TV成事不足敗事有餘，它雖然改變了現代人的觀影模式，毀掉了傳統電視業，但仍身處險境，吉凶未卜——10年後，還有OTT嗎？（作者為科技媒體作家）