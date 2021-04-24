「中美關係好也好不到哪裡去，壞也壞不到哪裡去。」關心國際形勢的人大概都聽說過這句名言。然而，近年來中美關係急轉直下，彼此脫鉤與全面對抗不再是危言聳聽。即使拜登上台後對川普之治撥亂反正，在對華政策上仍不脫川規拜隨。在大陸社科院美國所所長倪峰看來，中美關係中存在4種認識論，兩國關係這幾年之所以狀況百出，主要原因就在於「本質論」和「結構論」的觀點占了上風。兩岸關係不同於中美關係，卻也存在類似的問題，應當引起足夠的重視。

所謂「本質論」，倪峰認為是一種偏意識形態的看法，即雙方的社會異同最終決定雙邊關係的發展方向。在中美關係中，美國擔心中共輸出「中國模式」，挑戰美式民主，顛覆自由國際秩序。中國則警惕美國「亡我之心不死」，打台灣牌、香港牌、新疆牌，甚至策動「顏色革命」。

類似的觀點在兩岸關係中也很有市場。大陸官方多次點名民進黨當局「以疫謀獨」、「以武拒統」、「挾洋自重」，對民進黨回歸「九二共識」已不抱幻想。許多大陸網民更為悲觀，認為不僅民進黨，國民黨等在野黨乃至社會主流都已經轉向台獨，兩岸關係的本質就是你死我活的「統獨鬥爭」。而在民進黨的宣傳中，兩岸關係的主要矛盾是台灣要捍衛主權和自由民主的生活方式，大陸則企圖消滅中華民國，強迫台灣接受「一國兩制」，同樣是不可調和的衝突。

至於「結構論」，強調的是雙方實力上的此消彼長會加劇競爭與對抗，「修昔底德陷阱」便是此說的注腳。自大陸改革開放以來，特別是進入本世紀後，兩岸實力對比發生了翻天覆地的變化。如今無論從經濟、軍事還是國際影響力來看，大陸對台灣的優勢一覽無遺。在北京看來，民進黨當局主張台獨是執迷不悟，抗拒統一是自不量力。大陸民間更是信心爆棚，對和平統一越來越不耐煩。與此同時，民進黨也明白對抗大陸是螳臂擋車，於是孤擲一注抱緊美國大腿。在中美競爭愈演愈烈的背景下，兩岸關係只會每況愈下。

兩岸關係之所以沒有走上絕路，和平發展之所以還有希望，是因為看待兩岸關係並不是只有「本質論」和「結構論」兩個維度。從「利益論」的角度看，兩岸同屬中華民族經濟，相互依賴日深，用政治力單方面脫鉤是異想天開。就「互動論」而言，兩岸本就是一家人，家人相親相愛是天經地義，有摩擦和不快也可以商量的，中國人不打中國人。用大陸領導人的話說，親人之間沒有解不開的心結，只要久久為功，必能實現兩岸同胞心靈契合。

因此，要想兩岸關係不被「本質論」和「結構論」困住，就應想辦法擴大兩岸共同利益，強化雙方良性互動。最近氣候變化問題成為全球焦點，台灣深受極端天氣之苦，兩岸又都是日本排放核廢水的受害者，雙方在節能減排和海洋環境保護領域顯然存在共同利益，同時也不妨協調立場，共同對日本發聲。兩岸已經錯過了抗疫合作的機會窗口，不能再浪費機遇了，否則只能眼睜睜看著「本質論」和「結構論」繼續呼風喚雨。