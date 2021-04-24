台灣在開始接種新冠疫苗後，又出現華航印尼籍機師帶來的一波社區感染，是否會造成後續社區感染爆發，要看指揮中心的處置。造成這波社區感染風險的源頭，應該究責在疫苗，該負責的單位是衛福部的傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）。

台灣是個能獨立作業的海島，非源於本土的傳染病防疫，只需要做好海陸空關口檢疫，就可以防止島內的感染爆發。這也是全球疫情爆發至今，台灣還能守住的原因。到現在台灣所有登記有案的新冠病例都來自於關口，或與關口有關，例如部桃醫院事件，也是先源於關口再因為自己照顧病人違反規定而引起，並非過去一年的醫院及社區防疫作為有何不對，只是鬆懈了。

所以台灣感染風險的認定，最高級別是關口工作人員及旅客，而不是醫護。在新冠疫苗買到後，接種的最優先順序也應該放在關口。但ACIP在訂定疫苗接種順序時，竟然罔顧事實，把疫苗接種的第一優先給了醫護。結果真的是「愛上不該愛的人」，搞得「落花有意，流水無情」，醫護很不給面子的出現緩打潮。原因就在於醫護根本自認沒有風險，也不需要疫苗，強摘的果子一定不甜。

如果當初就能聽專家的建議，將關口工作人員及擬出國的旅客列為第一類接種對象，而不是ACIP訂的第三、四類，還不甘不脆的延後第四類開放，誘導自費接種的話，今天也不會爆發如此嚴重的社區感染。由旅客自費接種爆量來看，疫苗跟旅遊護照掛勾才能解決緩打潮。

這波社區感染爆發的責任，是在疫苗開始接種後，究責當然在疫苗，該負責的單位當然是ACIP。究責在罔顧事實，以美國的觀點來看台灣，以兒科的觀點來看成人疫苗的接種，以醫療的觀點來規畫公衛疫苗的接種模式。感染爆發的原因也不能歸咎於機師難管、機師沒有定期篩查、機組人員居檢時間太短，這些都是跟不上時代腳步的落伍言論。疫苗買到之後，很多防檢疫政策都必須重新洗牌，就連陳時中都理解疫苗打到一定程度，就可解除強制口罩令，這種言論也遭批判，可見大家的腦袋都該換換了。

至於這波可能的社區感染爆發該如何處置、清真寺及賣場的人員該如何匡列，在部桃醫院處理時都有範例。對於社區感染的處置應執行含非密接的廣匡列篩查，也就是「清零篩查」。廣匡列進來的接觸者，在以前是以核酸檢驗及居家檢疫執行保護，現在有疫苗了，也可考慮緊急疫苗接種保護。這也該由ACIP緊急開會評估。

所以新冠疫苗沒以第一順位廣接種於關口，是造成這波社區感染爆發的元凶。現在緊急改變政策，強制補接種於涉外關口工作人員及出國旅客，並與簽證結合，對後續疫情防控絕對有幫助。

ACIP也應該針對這波疫情及後續處置，緊急開會檢討疫苗對策，就緊急接種順序的調整、是否還該自費接種疫苗、是否以疫苗執行接觸者防護都是研議的重點。指揮中心也不要再以處置社區感染當作檢討方向，善後是指揮中心的職責，問題的源頭在疫苗。

（作者為中華民國防疫學會理事長）