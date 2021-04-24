川普政府的國務卿蓬佩奧17日接受美國「獨立女性論壇」主持人郝柏格以「美國外交政策與全球自由狀況」為題的專訪時指出，中共當局表面上聲稱要「統一」台灣，實際上卻是要進行「殖民統治」，並施壓各國脫鉤台灣。針對主持人問及美國是否會進行軍事干預時，蓬佩奧表示，美方首要之務是要透過政治與外交途徑威懾中國，但最後他也直言，如果先前努力已盡，「發動軍事力量、保衛台灣，才是最後要決定的選項。」

蓬氏此言一出，不禁讓人咋舌，不敢相信這是出自美國外交工作領導人之口。首先就「殖民統治」一詞，它指的是「由宗主國統治，沒有政治、經濟、軍事和外交方面的獨立權力」。姑且不論台灣人民是否接受「殖民統治」，目前就連「一國兩制」在台灣都沒有市場，絕大多數人民支持的是「維持現狀」，更何況中國大陸與台灣從來都沒有分裂成兩個國家。

蓬佩奧雖有軍人背景，殊不知最為反對打仗的就是軍人，因為一旦戰爭爆發，首先要犧牲生命的就是軍人。其次，說到蓬佩奧擔任情報首長的背景，情報工作就是要能夠洞燭機先，目的就是要避免戰爭的發生。美國對於兩岸問題一直以來都是採取「戰略模糊」政策，亦即針對「美國是否會出兵保護台灣」不作肯定承諾，以避免海峽兩岸任何一方產生誤判，並為美國留下彈性反應的空間。

姑且不談美國是否可能出兵助台，只要看眼前的案例就能明白。近年日本對台灣在許多方面都表示友好，主要是因為台灣人民對於311大地震所表達的善心捐助；另外就是位於台北的「日本台灣交流協會」日前在玄關升起日本國旗。17日結束的美日峰會，雖然雙方發表的聯合聲明，提到台海和平的與兩岸重啟對話的重要性，但東京顯然極力避免提及對台軍事承諾。這充分說明日本人是將政治與經濟利益放在最前面，要動刀動槍，可千萬不要找我。

前國安會祕書長蘇起日前指出，目前美、中、台三方都是鷹派當家，彼此缺乏溝通，令台灣處於全球的危險中心；雖然近期美國國會和白宮陸續制訂不少友台政策，但兩岸如果真的發生戰爭，美國距離台灣太遠，軍力恐鞭長莫及。蘇起的談話絕非危言聳聽，而是作為一位知識分子所發出的肺腑之言，也是對當前兩岸關係的警語，所考慮的絕對不是當前，而是台灣年輕一代以及中華民族的後代子孫。

前美國總統或政要在退休後，都絕少發表與政治有關的意見，不會批評他國政府，尤其是對現任政府下指導棋。蓬佩奧一向對台灣友好，也表達了訪問台灣極大的興趣。我們除了感謝之外，也熱誠歡迎他來台灣作客。至於兩岸的問題，相信有智慧的兩岸中國人一定能夠找到妥慎的方法來解決，而絕不至於兵戎相見。

（作者為大學英文講師）