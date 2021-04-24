丁怡銘回鍋政院引發爭議。圖為國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）痛批「難道沒了丁怡銘，沒了網軍哏圖，就不會治國了嗎？」（本報資料照片）

負責搞網軍的行政院前發言人丁怡銘回鍋擔任行政院有給職顧問後，為遏止網軍治國，國民黨主席江啟臣提出《預算法》修正案，要求政府須按月公開預算執行情形，此案已一讀付委。江啟臣說，政府花人民的錢，洗人民的腦，這預算不該花。

網軍確實是一支有力的戰鬥部隊，它在2014年九合一選舉時大出鋒頭，而有「婉君」之稱。民進黨運用網軍爐火純青，它不只是選舉時的尖兵，拿到政權之後，更是用來帶風向、打擊異己的利器，堪比明朝的錦衣衛和雍正的血滴子。不只在野黨被打趴在地，連副總統賴清德在民進黨2020總統大選黨內初選時也吃過悶虧，更別提網軍整死駐大阪辦事處的處長蘇啟誠了。

丁怡銘負責領導的行政院網軍團，更是製作哏圖帶風引路，指導各部會跟風，打擊在野黨的主力。原來，不是只有農委會的1450編有預算，連行政院和各部會都有網軍編制和預算，在野黨要怎麼查？就算是修正《預算法》，按月報告又如何？

其實，民進黨政府上台後，負責洗腦工程的豈止是網軍而已，網軍不過是一支體制外的戰鬥部隊，現已納入建置內。而真正長期負責洗腦的是教育與媒體。看到教育部的課綱工程了吧？短短幾年，全台青年幾乎已成了天然獨。再看看網路一言堂，所有綠媒對執政黨歌功頌德、監督在野黨的風潮，早已把台灣民主帶回黨國威權體制。

民進黨在野時高喊「黨政軍退出媒體」、「爭取百分百言論自由」，終於整垮國民黨，並開始搞專制獨裁那一套。江啟臣身為最大在野黨的主席，格局如果不夠廣大、戰略縱深不夠長遠，只是監督民進黨的網軍，如此抓小放大，怎監督得了民進黨的洗腦工程？